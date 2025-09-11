Stiprus vėjas jau pridarė žalos: ant automobilių virsta medžiai, statybinės tvoros

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė portalui kauno.diena.lt teigė, kad iki 16 val. gauta daugiau nei 40 pranešimų šalinti nuvirtusius medžius. Jie buvo nuvirtę ant važiuojamosios kelio dalies, elektros laidų ar kitaip kėlė pavojų.
Daugiausia tokių iškvietimų gauta dėl užtvertų važiuojamųjų kelių dalių. Buvo gauti du pranešimai apie nuvirtusius medžius ant automobilių.
13.17 val. ugniagesiams pranešta, kad Druskininkuose, Liškiavos gatvėje, ant automobilio „Opel“ užvirto medis. Jis buvo supjaustytas ir pašalintas.
13.28 val. pranešta, kad Lazdijų rajone, Dainavos gatvėje, ant keturių automobilių užvirto medis. Ugniagesiai jį taip pat supjaustė ir patraukė. Pagal pirminę informaciją, apgadinti „Volvo“, „Subaru“, „Kia“, „Toyota“ markių automobiliai.
Nėra pranešama, kad būtų nukentėję žmonės.
Pirmieji pranešimai buvo gauti iš Vakarų Lietuvos – Klaipėdos, Kretingos. „Vėliau pagalbos prašymų sulaukėme iš beveik visos Lietuvos, daugiausia iš Vidurio ir pietinės dalies – Kauno rajono, Kėdainių, Šiaulių, Jonavos, Alytaus, Lazdijų, Panevėžio, Kelmės, Radviliškio rajonų. Tik daugiau šiaurinės dalies nepalietė stipraus vėjo gūsiai“, – teigė ugniagesių atstovė.
„Kauno dienos“ duomenimis, popietę Kauno rajone, Šlienavos kaime, nutrūko elektros laidas. Pranešta, kad jis guli ant metalinės tvoros ir kelia pavojų žmonių gyvybei.
Kiek vėliau buvo pranešta, kad Kaune, V. Krėvės prospekte, aikštelėje, ant automobilio užvirto medis. Šiek tiek po 14 val. kauniečiai pranešė, kad V. Putvinskio gatvėje ant automobilių ir motociklo nuo vėjo užvirto statybinė tvora.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, vėjo gūsiai siekia iki 15–20 m/s. Prie pat Baltijos jūros ir Kuršių marių – iki 21 m/s. „Per vakarą ir artimiausią naktį vėjas nurims. Šiuo metu iš Vakarų ir pietvakarių atslenka atmosferos fronto debesys su lietumi“, – teigė sinoptikai.
Ketvirtadienio vakaras, penktadienio naktis ir diena Lietuvoje bus dažnai lietinga. Iš pradžių lis vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose, vėliau lietus nuslinks į rytinius rajonus. Skaičiuojama, jog iki penktadienio vakaro daugelis šalies vietovių sulauks iki 10–20 mm, o vietomis gali palyti ir truputį daugiau.
„Gera žinia ta, jog savaitgalis bus sausesnis ir šiltesnis. Trumpo lietaus pasitaikys, tačiau tik vietomis (didesnė tikimybė – vakariniuose rajonuose)“, – teigė sinoptikai.
Naujausi komentarai