 Skubus perspėjimas gyventojams: gali virsti medžiai, dingti elektra

Skubus perspėjimas gyventojams: gali virsti medžiai, dingti elektra

siautės stiprus vėjas
2025-12-27 16:13 kauno.diena.lt inf.

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį pajūryje siautės smarkus vėjas, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Bet tai dar – ne viskas.

Skubus perspėjimas gyventojams: gali virsti medžiai, dingti elektra
Skubus perspėjimas gyventojams: gali virsti medžiai, dingti elektra / E. Ovčarenko/BNS, Meteo.lt nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Naktį iš gruodžio 27-os į 28-ą ir gruodžio 28-os dieną pajūrio ruože ir Kuršių nerijoje numatomas labai smarkus vėjas“, – rašoma gyventojams į telefonus išsiųstame pranešime. 

Šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 28-30 metrų per sekundę. Perspėjama, kad gali virsti medžiai, sutrikti elektra.

Feisbuko paskyroje Meteo dalijamasi rekomendacijomis gyventojams.

„Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Nestovėkite po aukštais medžiais, sandariai uždarykite pastatų langus, duris, stoglangius ir kt.

Sinoptikų išleistus perspėjimus jūsų regionui galite rasti Meteo.lt orų programėleje (o taip pat ir svetainėje)“, – rašoma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos feisbuko paskyroje.

Šiame straipsnyje:
vėjas
medžiai
stiprus vėjas
perspėjimas gyventojams
Orai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų