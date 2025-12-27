Skubus perspėjimas gyventojams: gali virsti medžiai, dingti elektra

„Naktį iš gruodžio 27-os į 28-ą ir gruodžio 28-os dieną pajūrio ruože ir Kuršių nerijoje numatomas labai smarkus vėjas“, – rašoma gyventojams į telefonus išsiųstame pranešime.
Šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks 28-30 metrų per sekundę. Perspėjama, kad gali virsti medžiai, sutrikti elektra.
Feisbuko paskyroje Meteo dalijamasi rekomendacijomis gyventojams.
„Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Nestovėkite po aukštais medžiais, sandariai uždarykite pastatų langus, duris, stoglangius ir kt.
Sinoptikų išleistus perspėjimus jūsų regionui galite rasti Meteo.lt orų programėleje (o taip pat ir svetainėje)“, – rašoma Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos feisbuko paskyroje.
