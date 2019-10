Spalio 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.07 val., leidžiasi 17.58 val. Dienos ilgumas 9.51 val.

Mėnulis (delčia) teka 5.07 val., leidžiasi 17.49 val.



Vardadieniai:

Evaristas, Liaudginas, Mingintė, Vita



Datos:

1799 — gimė Simonas Stanevičius, poetas, tautosakininkas, istorikas, kultūros veikėjas. Mirė 1848 m.

1909 — mirė Lietuvos mokslininkas, kunigaikštis, pirmasis lietuvių geologas, Lietuvos kvartero darinių tyrinėjimų pradininkas Antanas Giedraitis. Gimė 1848 m.

1922 — gimė poetas Alfonsas Stabingis. Mirė 1995 m.

1937 — gimė žurnalistas Balys Bučelis. Mirė 1997 m.



Spalio 26-oji pasaulio istorijoje:

1440 — už satanizmą ir 140 vaikų nužudymą pakartas prancūzų maršalas Gilles de Rais (Žilis de Raisas), kurio nusikaltimų pagrindu buvo sukurta pasaka „Mėlynbarzdis“.

1685 — Neapolyje gimė italų kompozitorius Giuseppe Domenico Scarlatti (Džuzepė Domenikas Skarlatis). Jis žinomas kaip 555 sonatų klavišiniams muzikos instrumentams autorius. Mirė 1757 m. Madride.

1905 — rusų darbininkai Sankt Peterburge suformavo pirmąją revoliucinę tarybą.

1911 — paskelbta Kinijos Respublika.

1916 — gimė būsimasis Prancūzijos prezidentas (1981—1995) Francois Mitterrand (Fransua Miteranas).

1919 — Teherane gimė Irano karalius (1941—1979 m.) Mohammed Reza Pahlavi (Mohamadas Reza Pehlevis). Mirė 1980 m.

1947 — gimė buvusi pirmoji JAV ledi Hillary Rodham Clinton (Hilari Rodhem Klinton).

1951 — antrą kartą Didžiosios Britanijos premjeru tapo Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis).

1955 — Austrijos Respublikos Nacionalinė šventė.

1956 — Vienoje įkurta Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA).

1972 — mirė pirmąjį sraigtasparnį Rusijoje pagaminęs aeronautikos inžinierius Igor Sikorskij (Igoris Sikorskis). Gimė 1889 m.

1979 — nužudytas Pietų Korėjos prezidentas Park Chung-Hee (Pak Čon Hi).

1994 — Izraelis ir Jordanija pasirašė sutartį, kuria baigėsi 46 metus trukęs karas.

1995 — po antrojo širdies smūgio per keturis mėnesius į ligoninę paguldytas Rusijos prezidentas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas.)

1998 — Vokietijos parlamentas susirinko į inauguracinę sesiją, kurioje Gerhard Schroeder (Gerhardas Šrioderis) buvo išrinktas septintuoju Vokietijos pokario kancleriu.

2000 — Dramblio Kaulo Kranto prezidentu tapo Laurent Gbagbo (Loranas Gbagba).

2006 — Prancūzų kalbos sergėtoja Prancūzų akademija savo svarbiausią literatūros premiją pirmą kartą paskyrė amerikiečių rašytojui, kurio debiutinis romanas, parašytas prancūzų kalba, tapo bestseleriu. Jonathan Littel (Džonatano Litelo) knyga „Geranoriai“ (Les Bienveillantes) buvo laikoma favorite ir prestižinę „Didžiąją romano premiją“ („Grand Prix du Roman“) gavo per pirmąjį balsavimo ratą.

2007 — mirė JAV biochemikas, Nobelio fiziologijos ir medicinos premijos laureatas Arthur Kornberg (Arturas Kernbergas). Gimė 1918 m.



Spalio 26-oji šou pasaulyje:

1963 — gimė Natalie Merchant (Natali Merčant), grupės „10,000 Maniacs“ vokalistė.

1993 — San Chuano (Puerto Rikas) katalikiškos bažnyčios paragino gyventojus rišti juodus kaspinus ant medžių ir taip protestuoti prieš pirmąjį Madonos koncertą šalyje.

1964 — gimė italų dainininkas Eros Ramazzotti (Romazoti).

1981 — grupė „Queen“ ir David Bowie (Deividas Būvis) Šveicarijoje įrašė dainą „Under Pressure“.

2004 — Peru mirė legendinis Didžiosios Britanijos radijo diskžokėjas John Peel (Džonas Pilas).

2013 — ritmenbliuzo atlikėja Ciara (Siara) susižadėjo su reperiu Future (Fjuče).