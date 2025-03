Kovo 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.02 val., leidžiasi 18.47 val. Dienos ilgumas 12.47 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 6.00 val., leidžiasi 19.16 val.

Vardadieniai:

Almantas, Antonija, Bertoldas, Helmutas, Manvydas, Sandra

Datos:

Lietuvos įstojimo į NATO diena

Kovo 29-oji Lietuvos istorijoje:

1962 — gimė lietuvių aktorius ir televizijos laidų vedėjas Arūnas Sakalauskas.

1969 — pirmą kartą surengta Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentų šventė – FiDi, Fiziko diena.

2004 — Lietuva priimta į NATO.

2012 — pagrindinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ prizas atiteko lenkų režisieriaus Grego Zglinskio filmui „Drąsa“.

2013 — būdamas 50 metų amžiaus mirė poetas, teatro kritikas Valdas Gedgaudas.

2015 — eidamas 69-uosius metus mirė rašytojas Petras Dirgėla.

2017 — Berlyne rastas Vasario 16-osios akto originalas lietuvių kalba.

Kovo 29-oji pasaulio istorijoje:

1792 — nužudytas Švedijos karalius Gustavas III.

1795 — Vienoje kaip pianistas debiutavo Ludwigas van Beethovenas (Liudvikas van Betovenas). Šlovės vėliau sulaukusiam kompozitoriui tuo metu buvo 24-eri.

1801 — Didžioji Britanija užėmė Danijos ir Švedijos kolonijas Indijoje.

1848 — prasidėjo trejus metus trukęs Danijos karas su Prūsija.

1967 — Prancūzija pagamino pirmąjį atominį povandeninį laivą.

1973 — paskutiniai JAV kareiviai paliko Vietnamą.

1989 — du čekų paaugliai nesėkmingai mėgino užgrobti Vengrijos lėktuvą, skridusį iš Prahos į Frankfurtą, ir mėgino pabėgti į JAV.

1994 — serbai ir kroatai pasirašė ugnies nutraukimo Kroatijoje sutartį.

1995 — tūkstančiai Ruandos pabėgėlių pasitraukė į Tanzaniją.

2014 — Didžiojoje Britanijoje įsigaliojo įstatymas, leidžiantis registruoti tos pačios lyties asmenų santuokas.

2017 — Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May (Tereza Mei) išsiunčia laišką Europos Sąjungai dėl 50-ojo Lisabonos sutarties aktyvavimo, taip formaliai pradėdama „Brexito“ procedūrą.

2021 — laivas „Ever Given“ išvaduotas iš Sueco kanalo, kurį blokavo beveik savaitę. Galimybės praplaukti laukė bent 369 laivai.

2022 — karą Ukrainoje pradėjusi Rusija paskelbė atitraukianti savo pajėgas nuo Kyjivo apylinkių.

Kovo 29-oji šou pasaulyje:

1943 — gimė kompozitorius, klavišinių muzikos instrumentų atlikėjas Vangelis.

1980 — britų grupė „Bee Gees“ buvo apkaltinta plagijavimu. Įtarimą sukėlė daina „How Deep Is Your Love“. „Bee Gees“ apeliaciniame teisme bylą laimėjo.

2004 — būdamas 82-ejų mirė britų aktorius ir rašytojas Peter Ustinov (Piteris Ustinovas), kuris buvo vadinamas vienu įdomiausių pasaulio pasakotojų ir parodijų meistrų. P.Ustinovas „Oskarais“ buvo apdovanotas už vaidmenis filmuose „Spartakas“ (Spartacus) ir „Topkapis“ (Topkapi).

2007 — Rihanna išleido hitu tapusį singlą „Umbrella“, kurį drauge atliko reperis Jay-Z (Džei Zi). Kūrinys Billboard tope septynias savaites laikėsi pirmojoje vietoje.

2019 — Billie Eilish (Bili Ailiš) išleido debiutinį albumą „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, kuris pelnė prestižinį „Grammy“ metų albumo apdovanojimą, o atlikėja tapo jauniausia muzikante, laimėjusia šį apdovanojimą.