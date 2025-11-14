 Skelbiamas konkursas teikti siūlymus dėl vaiko priežiūros atostogų pervadinimo

2025-11-14 10:44
BNS inf.

Premjerei Ingai Ruginienei šią savaitę prakalbus apie vaiko priežiūros atostogų pervadinimą, penktadienį skelbiamas konkursas gyventojams teikti siūlymus dėl pavadinimo keitimo, pranešė Vyriausybės kanceliarija.

„Šio laikotarpio įvardijimas „atostogomis“ Darbo kodekse ir kituose įstatymuose neprisideda prie geresnio motinystės ir tėvystės svarbos ir sunkumų supratimo visuomenėje, prie empatijos visiems auginantiems vaikus, kurios kartais vis dar stokojame. Todėl šį apibrėžimą siūlome keisti, suteikdami gyventojams galimybę pateikti savo idėjas“, – pranešime cituojama ministrė pirmininkė.

Šio kodekso 134 straipsnyje minėtas periodas vadinamas „atostogomis vaikui prižiūrėti“.

Skelbiama, kad geriausio pasiūlymo autoriui atiteks padėkos prizas.

BNS rašė, kad I. Ruginienė šią savaitę taip pat užsiminė, kad norint stiprinti šeimos politiką, vaikus auginančius tėvus reikėtų skatinti finansiškai.

„Už šį laikotarpį ne tik mūsų dėkingumo balsas turi skambėti, bet turi būti paskatinimo ir paramos mechanizmai įjungti, kad mama arba tėtis galėtų sėkmingai grįžti į darbo rinką“, – trečiadienį teigė Vyriausybės vadovė.

Darbo kodekse numatyta, kad motinai, tėvui, seneliams arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat vaiko globėjui suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sukanka treji metai. 

