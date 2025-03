Skambina pavojaus varpais dėl vaikų: niekas to nekontroliuoja

Mokykla Lietuvoje taip fiziškai nutolo nuo žmonių, kad per 70 tūkst. mokinių ją pasiekia autobusiukais. Ekspertai teigia, kad į vaiko poreikius atsižvelgia per mažai savivaldybių. Apie dvi valandas per dieną vaikai praleidžia ant ratų, tad praranda galimybę lankyti konsultacijas ar būrelius.