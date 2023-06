Siūlo keisti Tarptautinės vaikų gynimo dienos datą: pokyčiai reikalingi dėl šių dienų aktualijų

7 metų Austėja mėgaujasi vasara. Birželio pradžia patinka ir dėl to, kad minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Per ją veikia ką nors smagaus, o ir iš tėvų sulaukia dovanų. Kiti kalbinti vaikai taip pat turėjo, ką papasakoti, ką jie veikia per tokią dieną.

„Per Vaikų dieną pardavinėjo ledus. Man jie visai patiko, bet ne tokius skanius užsisakiau. Norėjau kitokių, bet vis tiek nieko tokio“, – sakė kalbintas berniukas.

„Ryte žaidžiau su tėvais „Monopolį“. Vakare važiuosiu į „McDonald's“, – pasakojo kitas kalbintas berniukas.

„Mūsų Vaikų diena – tiesiog tobula. Šokome, piešėme su kreidelėmis, pailsėjome“, – minėjo trečiasis kalbintas berniukas.

„Pas mus yra tradicija, mes visada labai švenčiame tą šventę. Tai yra pirmoji vasaros diena“, – teigė kalbinta lopšelio darželio „Atžalėlės“ direktorė Egė Varnienė.

Mūsų siūlymas yra išbraukti šią dieną iš įsimintinų dienų sąrašo.

Tokia tradicija Lietuvoje tęsiasi daugiau nei 20 metų. 1997 metais diena buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Dabar šią tradiciją norima keisti. Iniciatoriai – vaiko teisių gynėjai.

„Birželio 1-oji yra okupantų priimta minima diena. 1949 metais Maskvoje nuspręsta minėti tokią dieną. O jau nuo birželio 1 dienos 1950 metais Sovietų Sąjungoje buvo pradėta minėti Vaikų gynimo diena. Mūsų siūlymas yra išbraukti šią dieną iš įsimintinų dienų sąrašo“, – teigė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Mes per daug sureikšminame indėlį į tokias gražias šventes. Sovietinį indėlį ar dar kokį nors“, – sakė darželio „Mėnulio vaikai“ steigėja Sandra Štelbienė.

„Labai sunku pasakyti dėl tos pačios birželio 1 dienos, nes tai nėra tik tarybinių laikų šventė. Priešistorė buvo Jungtinėse Tautose, bet Jungtinės Tautos pasirinko lapkričio 20 dieną“, – akcentavo vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

Iki šiol birželio 1-ąją vis dar mini posovietinės šalys. Didžioji dalis Vakarų valstybių mini lapkričio 20 dieną. Iniciatoriai siūlo vietoj birželio 1 dienos pasirinkti kitą datą, trečiąjį gegužės sekmadienį arba pirmąjį birželio sekmadienį. Taip pat į atmintinų dienų sąrašą siūloma įtraukti jau anksčiau minėtą lapkričio 20 dieną.

„Lapkričio 20 dieną, 1989 metais, buvo priimta Vaiko teisių konvencija. Tai yra labai svarbus dokumentas ir tai dienai mūsų valstybei reikėtų turėti didesnį „svorį“, – sakė E. Žiobienė.

„Sunku pasakyti, kiekvienam žmogui tai yra labai jautri tema“, – teigė E. Varnienė.

„ Ar tau svarbi Vaikų diena?“ – klausė žurnalistė berniuko.

„Taip“, – atsakė berniukas.

„Ką veiki per tokią dieną?“ – teiravosi žurnalistė.

„Valgau ledus“, – atsakė berniukas.

„Vaikai irgi laukia dienos, kaip mamos ar tėčio. O kodėl nėra vaikų dienos?“ – sakė kalbinta mergaitė.

Toliau buvo teiraujamasi suaugusių praeivių nuomonės.

„Sovietinis paveldas, gal ir nereikia tada“, – sakė kalbintas vyras.

„Nuo seno jau yra, manau, kad reikia“, – teigė kitas vyras.

„Išbraukti?“ – klausė žurnalistė.

„Kaip išbraukti? Ne, kad būtų šventė. Aš pats augau tais laikais, aš nieko prieš“, – pasakojo vyras.

„Dėl Vaikų dienos nežinau, tačiau gegužės 1 dieną reikia išbraukti“, – atviravo kalbinta moteris.

Vaiko teisių gynėjai sako, kad pokyčiai reikalingi dėl šių dienų aktualijų.

„Atsižvelgiant į įvykius, kurie vyksta paskutinius metus, atsižvelgiant į vaikų grobimą Ukrainoje, į vaikų žudymą, į nederamą elgesį su vaikais, mes negalime minėti birželio 1 dienos kartu su okupantais“, – pabrėžė I. Skuodienė.

Iniciatoriai viliasi, kad atmintinų dienų sąrašas keisis dar šiemet iki lapkričio mėnesio.