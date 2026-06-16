Šis mažylis pasaulį išvydo ypatingą dieną

„Nors Alytus savo 445-ojo gimtadienio šventę minėjo savaitgalį, tikrasis Dzūkijos sostinės gimtadienis – šiandien! Alytų savo gimimu pasveikino ir birželio 12-ąją Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje gimęs alytiškis Matas. Jis į pasaulį atėjo 12.20 val.“, – pirmadienį feisbuko paskyroje rašė ligoninės atstovai.
Mažylis gimė 54 cm ūgio ir 3,460 kg svorio.
„Mažylio gimimu tokią svarbią miestui dieną šventės atidarymo metu pasidžiaugė ir Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, kuris naujagimio tėveliams siuntė sveikinimus. Matukas – tėvelių pirmagimis ir jie labai džiaugėsi, kad sūnus gimė tokią simbolinę dieną ir dar jie labai didžiuojasi, kad visa šeima – tikrų tikriausi alytiškiai. Sveikinimai gimimo dienos proga tiesiai iš Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės skrieja mažajam Matukui, jo šauniesiems tėveliams ir Alytaus miestui! Tegul visiems šypsosi sėkmė, tegul klesti, auga ir niekuomet nepristinga laimės akimirkų!“ – linkėjo ligoninė.
Internautai tiek mažyliui, tiek tėveliams linkėjo sveikatos, laimės, ramių naktų.
„Sveikinu tėvelius ir Matuką, gimusį tokią žymią dieną“, – rašė Eugenija.
„Matas Matukui siunčią apkabinimą ir bučkį“, – pridūrė Ingrida.
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