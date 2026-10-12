Sinoptikė: šią savaitę orai keisis net kelis kartus

Antradienio naktį debesys sklaidysis, atsiras pragiedrulių, todėl trumpas ir nedidelis lietus galimas tik kai kur, didesnė tikimybė šalies vakaruose. Antroje nakties pusėje ir ryto valandomis daugelyje šalies vietovių matomumą mažins rūkas. Temperatūra svyruos tarp 1–6, kai kur 7–9 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis formuosis silpnos šalnos iki 3 laipsnių šalčio.
Antradienio dieną orai išliks panašūs. Pasak sinoptikės, rytas dar bus ūkanotas, daug kur tvyros rūkas, o vėliau atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulė. Kai kur iš tankesnių debesų truputį palynos, vyraus besikeičiančios krypties, nestiprus vėjas. Oras įdienojus sušils iki 10–15 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį danguje daugės debesų, tad kai kur, didesnė tikimybė Vakarų Lietuvoje, palis. Pietinių krypčių vėjas stiprės iki 7–12 metrų per sekundę. Temperatūra nukris iki 3–8, pajūryje – 10 laipsnių, o dirvos paviršiuje vėl pasitaikys pavienių šalnų.
Trečiadienio dieną sinoptikė prognozuoja darganotą ir lietingą.
„Dangus bus apniukęs, daug kur protarpiais palis. Vėjas stiprės ir pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai pajūryje sieks 15–17 m/s“, – sako I. Daunoravičiūtė.
Šilumos taip pat bus nedaug – temperatūra sieks 9–14 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį ciklonas ir toliau atgins lietų. Daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos apie 4–9, pajūryje – 10–12 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Sinoptikė pažymi, kad trumpo ir nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur, o antroje dienos pusėje atsiras nemažai pragiedrulių. Temperatūra bus keliais laipsniais aukštesnė – šils iki 11–16 laipsnių.
Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai, tačiau į Lietuvą žengs rudeniškos šalnos.
„Naktimis gąsdins šalnos ir tiek ore, tiek dirvos paviršiuje temperatūra kris iki kelių laipsnių šalčio“, – nurodo sinoptikė.
Dienomis dar bus kiek šilčiau – oro temperatūra sieks apie 12–17 laipsnių šilumos.
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