Sinoptikai: užfiksuota rečiau pastebima debesų atmaina

Kaip teigiama, šie debesys atrodo kaip nedideli apvalios formos išsikišimai apatinėje debesies dalyje. Nors pasitaiko ir šaltuoju metų laiku, tačiau dažniausiai formuojasi šiltuoju metų laiku apatinėje kamuolinių lietaus debesų dalyje.
„Esant didelei debesies elementų – ledo kristalų ir/ar vandens lašelių – koncentracijai, oras debesyje tampa sunkesnis už aplinkos orą ir jis pradeda leistis. Besileidžiančio oro temperatūra išauga, tačiau didelis kiekis šilumos yra panaudojamas debesų elementų tirpinimui ir garinimui. Jei šiam procesui reikalingas šilumos kiekis yra didesnis už gaunamą drėgnaadiabatinio leidimosi metu, besileidžiantis oras išlieka vėsesnis ir toliau juda žemyn kartu su debesų elementais. Todėl, apatinėje debesies dalyje išryškėja nedideli apvalios formos išsikišimai“, – penktadienį feisbuke akcentavo sinoptikai.
Pasak jų, nors mammatus debesys paprastai pasirodo su apylinkėse esančiais cumulonimbus – kamuoliniais lietaus, tačiau gali būti fiksuojami ir su kitų formų debesimis. Kaip, pavyzdžiui: cirrus –plunksniniais, cirrocumulus – plunksniniais kamuoliniais, altocumulus – aukštaisiais kamuoliniais, altostratus – aukštaisiais sluoksniniais, stratocumulus – sluoksniniais kamuoliniais.
