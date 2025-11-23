 Sinoptikai: užfiksuota pati šalčiausia naktis šį rudenį

2025-11-23 17:33 kauno.diena.lt inf.

Sinoptikų praneša, kad praėjusi naktis iš šeštadienio į sekmadienį daug kur Lietuvoje buvo pati šalčiausia šį rudenį. 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, daugelyje šalies vietovių temperatūra dar nebuvo taip nukritusi.

„Daugelyje vietovių tai buvo pati šalčiausia naktis šį rudenį. Varėnoje paryčiais šalo iki -9,2 °C, o tai yra žemiausia oro temperatūra išmatuota per visą šių metų rudenį mūsų šalyje“, – rašoma feisbuko paskyroje „Meteo“.

Jų teigimu, šalčio rekordas visgi nepasiektas ir primena, kad lygiai prieš 27 metus (1998 lapkričio 23 d.) Varėnoje temperatūra buvo nukritusi iki 20,4 laipsnio šalčio.

