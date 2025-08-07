Sinoptikai gerų žinių turi ne visiems

Fechtavimosi entuziastams – oras tiesiog tobulas. Lietaus nedaug, o ir saulė nekepina.
„Susirinkome patys pasitreniruoti, oras puikus“, – kalbėjo pašnekovas.
Dalį treniruočių šią vasarą dėl liūčių teko atidėti.
„Jei nelyja, tai bent kartą per savaitę. Aišku, lyjant – sunkiau truputį“, – teigė „Alber Aus VU“ klubo narys Povilas.
Tačiau Kristijonas ir Povilas vasaros orų pasmerkti neskuba. Jie sako, kad tiesiog tenka prisitaikyti.
„Kartais pakaitina, bet tai nesustabdė mūsų toliau tęsti savo kovas“, – kalbėjo „Alber Aus VU“ klubo narys Kristijonas.
Lietuviai vasarai negaili nei pagyrų, nei kritikos.
„Pakankamai lietinga, bet tikrai lietuviška. Nieko naujo, kiekvienais metais tas pats vis tiek“, – sakė gyventojas.
„Ne atostogauti atvykau, bet šiaip pasiruošusi vasariškai, bet šalta truputį“, – teigė moteris.
„Puiki vasara, tik apsirengimas turi būti geras“, – tikino kitas gyventojas.
Bent artimiausią savaitę, anot sinoptikų, maudytis gali būti šaltoka. Karštį keičia šaltasis atmosferos frontas iš vakarų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Tai reiškia – nuo Atlanto vandenyno. Vandenynas, kaip didelė vandens masė, natūraliai neįšyla tiek, atkeliavęs oras nuo vandenyno natūraliai yra vėsesnis“, – nurodė sinoptikas Tadas Kantautas.
Be lietaus – niekaip. Anot sinoptiko, jo bus, tik gatvės plūsti neturėtų.
„Beveik kiekvieną dieną ar dalyje šalies, ar daugelyje rajonų numatomi trumpalaikiai lietūs, tačiau jų intensyvumas bus mažesnis, palyginus su tuo, kas buvo anksčiau“, – pabrėžė sinoptikas.
Klimatologai šią vasarą vadina viena banguočiausių, o ir kiti mėnesiai buvo gana nenuspėjami.
Turime priprasti gyventi prie ekstremumų.
„Turime priprasti gyventi prie ekstremumų, šie metai irgi yra labai geras pavyzdys, nes jau balandžio mėnuo buvo antras ar trečias pagal karštumą. Buvo sumušti penki nauji temperatūros rekordai, po to sekusi gegužė buvo labai šalta“, – kalbėjo klimatologas Justinas Kilpys.
Per paskutinius 60 metų lietingesnių mėnesių nei ši liepa buvo tik du.
„Ji yra trečioje vietoje pagal iškritusį kritulių kiekį“, – pabrėžė J. Kilpys.
Nuo gegužės iki dabar daugiausiai kritulių teko šiaurės rytinei Lietuvos daliai. Lietaus kiekis pasiekė stichinę ribą. Įprastinė mėnesio lietaus norma – apie 70–90 mm.
„Tačiau turėjome tokių liūčių, kai toks kiekis iškrenta, tarkime, per 1–2 val. Čia jau yra visiškai kitokio intensyvumo liūtys“, – šnekėjo T. Kantautas.
Ekstremalią situaciją dėl smarkaus lietaus paskelbė šešios savivaldybės: Akmenės, Anykščių, Kaišiadorių, Kėdainių, Rokiškio ir Šilutės rajonų. Tą patį daryti žada Biržai. Žemės ūkio ministras jau kreipėsi į Nacionalinį krizių valdymo centrą – siūlo ekstremalią situaciją skelbti visoje Lietuvoje.
Bet lietuviai skųstis oru nebelinkę. Jie sako, kad net ir lietus turi pliusų.
„Šiuo metu tai reikia įžvelgti gerumus – daug grybų, voveraičių, ko dažnai nebūna, turime gaivaus oro, manau, visai nebloga ta vasara“, – teigė gyventoja.
„Gamta – būdavo rugpjūtį jau viskas pageltonavę, o dabar einu, žiūriu, viskas gražu, žaliuoja“, – sakė moteris.
„Po Europą keliavau visą liepą, tai realiai ir saulės turėjau, ir karščio“, – pabrėžė pašnekovas.
Orų stebėtojai liūdnų žinių turi nebent ūkininkams. Didelių liūčių ar ilgai besitęsiančių sausrų tik daugės.
„Pomidorai supuvo, išroviau, obuolius ligos apstojo. Kieme derlius nekoks, viskas supuvo“, – nurodė pašnekovė.
Klimatologas sako, kad su vasara tikrai dar nereikia atsisveikinti, bet ir nuspėti, kas bus – sudėtinga.
„Tos ilgalaikės prognozės, iš tikrųjų, labai prastai tvirtinasi. Yra labai didelis poreikis visose pasaulio šalyse, visi nori žinoti, koks bus oras 2–3 mėn. į priekį, bet to padaryti neįmanoma“, – šnekėjo klimatologas.
„Bent artimiausius dar greičiausiai 10 metų tikrai bus sudėtinga prognozuoti. Tačiau jau į prognozes atkeliauja dirbtinis intelektas, kuris yra testuojamas“, – pabrėžė sinoptikas.
„Galbūt rugsėjį dar atšils, kaip įprastai – iki rugsėjo vidurio dar galima pasinaudoti gerais orais ir kažkur nuvykti“, – nurodė gyventojas.
Anot klimatologų, bent pastarųjų metų tendencijos rodo, kad rugsėjis, o gal ir dalis spalio, dar turėtų būti šilti.
