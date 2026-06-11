Seime prisiekė paskirtasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Gintaras Goda

Jo skyrimui parlamentas pritarė antradienį. Už G. Godos kandidatūrą balsavo 72 parlamentarai, 23 buvo prieš, dar penki Seimo nariai susilaikė.
G. Goda 2017–2026 metais dirbo Konstitucinio Teismo (KT) teisėju, 2023–2026 metais buvo šio teismo pirmininku. Jo kadencija baigėsi šių metų kovą.
Iki to jis taip pat yra dirbęs LAT teisėju, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėju, Vyriausiosios rinkimų komisijos nariu, Teisės instituto moksliniu bendradarbiu, įvairiose pareigose Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos Teisingumo ministerijoje bei Seimo kanceliarijoje.
LAT teisėjus skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu.
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