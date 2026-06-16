Seimas svarstys, ar uždrausti rinkimų programose skelbti dezinformaciją

Tai siūlančius Rinkimų kodekso pakeitimus, atsižvelgdamas į parlamentinės kontrolės metu išryškėjusias teisines spragas, parengė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas Julius Sabatauskas.
Jei Seimas pritartų, VRK turėtų teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos.
Kaip numato svarstomas projektas, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės, ji negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenę klaidinanti ar melaginga (tikrovės neatitinkanti) informacija.
Nustačiusi, kad kandidato ar kandidatų sąrašo rinkimų programa ar jos dalis neatitinka šių reikalavimų, VRK galės priimti sprendimą šios programos ar jos dalies neskelbti ir nespausdinti.
„Siūlomu pakeitimu siekiama suteikti VRK aiškų teisinį pagrindą vertinti rinkimų programų turinį ir užkirsti kelią dezinformacijos, klaidinančios ar teisės aktams prieštaraujančios informacijos skleidimui valstybės biudžeto lėšomis. Tai prisidėtų prie sąžiningo ir skaidraus rinkimų proceso užtikrinimo“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Šiuo metu VRK neturi įgaliojimų ir pareigos įvertinti rinkimų programų turinį tais atvejais, kai jose galimai pateikiama dezinformacija ar kita teisės aktams prieštaraujanti informacija ir jos nespausdinti.
Atsižvelgiant į praktikoje kylančias problemas ir rinkėjų skundus, Rinkimų kodekse siūloma įtvirtinti reikalavimą rinkimų komisijos nariams mokėti valstybinę kalbą Vyriausybės nustatytu lietuvių kalbos mokėjimo lygiu. Tokiu pakeitimu siekiama užtikrinti sklandų ir efektyvų rinkimų organizavimą bei rinkėjų teisę gauti informaciją valstybine kalba.
„Pastaraisiais metais VRK per rinkimus gauna nemažai rinkėjų nusiskundimų dėl to, kad dalis rinkimų komisijų narių kai kuriuose regionuose nemoka valstybinės kalbos arba ją moka nepakankamai. Tokios situacijos kelia praktinių problemų užtikrinant sklandų rinkimų procesą, aiškų ir suprantamą bendravimą su rinkėjais, taip pat gali sudaryti prielaidas procedūriniams pažeidimams“, – teigiama aiškinamajame rašte.
Šiuo metu galiojantis Rinkimų kodeksas nustato bendruosius reikalavimus rinkimų komisijų nariams, tačiau reikalavimo mokėti valstybinę kalbą nenumato.
Kodekso pakeitimais siūloma suvienodinti reikalavimus balsavimui iki rinkimų dienos savivaldybėje, namuose, specialiuose balsavimo punktuose ir balsavimui rinkimų dieną rinkimų apylinkėje.
Pagrindiniame rinkimų organizavimą numatančiame dokumente siūloma įtvirtinti draudimą rinkėjams išsinešti iš balsavimo vietos rinkimų biuletenius, balsavimo vokus, perduoti juos kitiems asmenims. Taip pat būtų draudžiama bet kuria forma viešinti biuletenio pildymą ar skelbti užpildytą.
Į rinkimus reglamentuojantį kodeksą siūloma įrašyti naują nuostatą dėl rinkėjų papirkimo, pavėžėjimo balsuoti, skatinimo balsuoti už atlygį ar kitų atvejų, kai šiurkščiai pažeidžiamos rinkėjų teisės. Nustačius tokius atvejus, VRK pirmininkas, jo įgaliotas šios komisijos narys ar apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas privalėtų sustabdyti balsavimą iki pažeidimai bus pašalinti.
Siūloma, kad naujos Rinkimų kodekso nuostatos įsigaliotų šių metų rugsėjo 1 d.
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