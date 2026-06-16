 Seimas balsuos dėl elektros sutarčių su pažeidžiamais vartotojais nutraukimo

Seimas balsuos dėl elektros sutarčių su pažeidžiamais vartotojais nutraukimo

2026-06-16 07:03
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Seimas antradienį balsuos, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą.

<span>Seimas balsuos dėl elektros sutarčių su pažeidžiamais vartotojais nutraukimo</span>
Seimas balsuos dėl elektros sutarčių su pažeidžiamais vartotojais nutraukimo / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

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Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį.

Taip pat siūloma numatyti „tylaus sutikimo“ modelį: jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį.

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę Energijos skirstymo operatorius (ESO) tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, statinio, kuriam tiekiama elektra, duomenis.

Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negalia arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems buitiniams vartotojams – 24 centus.

Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.

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