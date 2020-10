Savivaldybėse, kur paskelbtas karantinas, konkursai į valstybės tarnybą vyks

Karantinas nuo 2020 m. spalio 26 d. 00.00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24.00 val. skelbiamas Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Švenčionių rajono savivaldybėse, taip pat iki 2020 m. lapkričio 6 d. 24.00 val. pratęsiamas Raseinių rajono savivaldybėje.

Dalyje savivaldybių, kurių konkursuose nėra daug pretendentų ir kurios turi galimybę užtikrinti saugias sąlygas pretendentams ir komisijos nariams, konkursai ir atrankos vyks pačiose įstaigose, kai Valstybės tarnybos departamento komisijos nariai jungsis nuotoliniu būdu, o pretendentai atvyks į įstaigas. Dalis įstaigų nusprendė organizuoti nuotolinius konkursus ar atrankas. Apie tai pretendentai bus informuoti asmeniškai per Valstybės tarnybos valdymo sistemos (VATIS) savitarną.

Konkursui vykstant gyvai pretendentai, dėl svarbių priežasčių (liga, teigiamas COVID-19 testo rezultatas, saviizoliacija, komandiruotė, šiuo metu gyvena ar dirba užsienyje) negalintys atvykti į konkursą ar atranką, gali teikti prašymą dalyvauti nuotoliniu būdu. Tai padaryti reikia likus 3 darbo dienoms iki pretendentų vertinimo komisijoje dienos. Šia galimybe jau pasinaudojo ne vienas saviizoliacijoje esantis pretendentas.

Valstybės tarnybos departamentas, centralizuotai organizuojantis konkursus ir atrankas į valstybės tarnybą, prašo pretendentų, nusprendusių nebedalyvauti konkurse ar atrankoje, atsiimti pateiktus prašymus iki pretendentų vertinimo komisijoje vertinimo dienos. To prašoma tam, kad konkursų ir atrankų komisijos galėtų optimaliai išnaudoti savo pajėgumus ir atranka į valstybės tarnybą šiuo sudėtingu metu vyktų be trikdžių. Atsiimti prašymą galima per VATIS savitarną.