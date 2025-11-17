Šalyje steigiami 44 kibernetinio saugumo operacijų centrai veikti pradės kitąmet balandį

Krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko teigimu, ši iniciatyva ir organizacijų noras prie jos prisijungti rodo kibernetinei saugai skiriamo dėmesio augimą.
„Kibernetinė sauga įgauna pagreitį ir iš tiesų kibernetinės gynybos linija (...), ji ne tik yra teisėkūroje reglamentuota, bet ji įgyja labai praktinį, infrastruktūrinį, įrangos ir žmonių pasitelkimo vaizdą. Ir šitoje vietoje bendra žinutė apie saugos operacijų centrų steigimą 44 Lietuvoje yra ženkli žinia stiprinant bendrai valstybės kritinį sektorių ir bendrai mūsų kibernetinę bendruomenę“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė viceministras.
„Iki metų pabaigos mes turime galutinai perduoti įrangą reikalingoms organizacijoms, o pats projektas užsibaigs kitų metų balandžio mėnesį“, – teigė jis.
Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) direktorius Antanas Aleknavičius patikino, kad tuomet numatytas ir centrų darbo startas.
Nors šiuo metu kalbama apie 44 centrus, A. Aleknavičiaus teigimu, juos pagal ministerijos ir NKSC siūlomą modelį „galėtų pasidaryti kiekvienas“.
„Iš tiesų Lietuvoje informacinių sistemų, tinklų yra begalės. Ir belieka pasidžiaugti, kad tie 44, kaip ir minėjau, yra tie pirmieji, kurie iš tiesų rodo pavyzdį, kaip reikia tinkamai rūpintis. Ir tas pavyzdys turėtų būti užkrečiantis tuo labiau, kad visos galimybės yra“, – sakė A. Aleknavičius.
Saugumo operacijų centras skirtas pastebėti ir pranešti apie bet kokias anomalijas, kurios vyksta organizacijos informacinėse sistemose, padėti organizacijoms stiprinti jų saugumą.
„Pavyzdžiui, jūs paprastai jungiatės prie savo organizacijos tinklo nuo aštuonių iki penkių ir staiga saugumo operacijų centro analitikai pamato, kad jungiatės nuo antros iki ketvirtos ryto. Jau jie gali pasitikrinti su jumis, ar tikrai jūs jungiatės, kokius duomenis įkėlėte, galbūt ir paėmėte“, – paaiškino A. Aleknavičius.
„Tas matomumas atsiranda, kuris atveria akis ir įgalina net ir organizacijos vadovus priimti atitinkamus sprendimus“, – pridūrė jis.
Iš viso steigiami 44 centrai, kurie padės užtikrinti kibernetinį saugumą šešiose ministerijose, 28 ministerijų valdymo srities įstaigose, penkiose Vyriausybei ir Seimui pavaldžiose įstaigose Vilniuje, trijose savivaldos įstaigose Vilniuje, Šiauliuose ir Šilutėje, bendrai vandentvarkos asociacijoje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Alytuje ir dar vienoje neįvardintoje valstybės valdomoje įmonėje.
Anot A. Aleknavičiaus, vieno saugumo operacijų centro techninei ir programinei įrangai išleidžiama apie 60 tūkst. eurų.
Bendra tinklo kūrimo projekto vertė – 17 mln. eurų. Projektas įgyvendinamas ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšomis.
Priklausomai nuo organizacijos informacinių sistemų ir jos dydžio, viename centre gali prireikti dviejų–keturių darbuotojų.
„Prieš keletą mėnesių startavo visiškai nemokamas saugumo operacijų centrų analitikų kursas jis yra prieinamas mūsų svetainėje. Šiandien belieka pasidžiaugti, jau 170 asmenų baigė šį kursą“, – kalbėjo A. Aleknavičius.
BNS rašė, kad kiek anksčiau Šiaulių regiono savivaldybės su NKSC buvo sutarusios steigti jungtinį regioninį saugumo operacijų centrą, kuris aptarnaus septynių savivaldybių administracijas.
NKSC Kibernetinio saugumo operacijų departamento direktorius Rokas Jonikas yra sakęs, jog per pusketvirtų metų tokius centrus ketinama įsteigti visose Lietuvos apskrityse.
Šiuo metu regioninės apimties saugumo operacijų centras Šiauliuose dar nefunkcionuojantis susidūrus su juridinėmis problemomis.
„Tas procesas, jis yra nenutrūkęs, jis tęsiasi. (...) Mūsų yra tikslas vis dėlto tą projektą įgyvendinti, kad mes jį galėtumėme klonuoti kitose savivaldybėse, taupant resursus“, – teigė T. Godliauskas.
„Bandome išvengti, kad reikėtų įstatymų pokyčių daryti. Tai šitoje vietoje teisėkūrinės dalies, dar su visa teisine bendruomene koordinavimas, derinimas. Kita dalis yra, kaip ir kokių paslaugų reikia kiekvienai iš aplinkinių savivaldybių, kad tai atlieptų tą tokią centralizuotą sistemą. Tai tą tas iš tikrųjų reikalauja laiko“, – aiškino jis.
NKSC direktoriaus teigimu, dalis savivaldybių dėl kibernetinio saugumo jau yra pasirinkę bendradarbiauti su privačiomis įmonėmis.
