Rusijos opozicionieriui Leonidui Volkovui suteiktas leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Tokį sprendimą institucija priėmė išanalizavusi paties politiko prašymą, surinkusi viešą ir neviešą informaciją bei sulaukusi žvalgybos vertinimo.
„Analogiškas vertinimas jau buvo vykdytas, kai metų pradžioje buvo nagrinėjami vieši L. Volkovo pasisakymai socialiniuose tinkluose. Nors šie veiksmai buvo atliekami pakankamai neseniai, tačiau nagrinėjant prašymą išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje buvo paprašyta darsyk įvertinti ir pasverti visus galimus rizikos faktorius“, – BNS teigė departamento atstovas Rokas Pukinskas.
L. Volkovas Lietuvoje gyvena nuo 2019 metų. Iš Rusijos jis išvyko valdžios institucijoms iškėlus baudžiamąją bylą jo atžvilgiu. 2021 metais Rusija įtraukė aktyvistą į ieškomų asmenų sąrašą.
Lietuvoje L. Volkovas iš pradžių apsistojo su viza, o vėliau gavo laikiną leidimą gyventi šalyje.
Siekdamas jį pakeisti nuolatiniu, opozicionierius, be kita ko, turėjo išlaikyti tiek valstybinės kalbos, tiek Konstitucijos pagrindų egzaminus.
Anot R. Pukinsko, visas šis procesas buvo vykdomas „griežtai paisant teisės aktų ir atsiribojus nuo bet kokio galimo poveikio ar spaudimo iš šalies“.
„Prašymo nagrinėjimo metu negauta jokios informacijos, kuri eliminuotų galimybę Rusijos piliečiui L. Volkovui išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje“, – sakė Migracijos departamento atstovas.
Metų pradžioje L. Volkovas sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje, kai buvo paviešintas jo privatus susirašinėjimas. Internete pasklidusioje ekrano nuotraukoje buvo matyti, kaip opozicionierius džiaugiasi tariamu Rusijos savanorių korpuso, kuris Maskvos invazijos į Ukrainą metu vykdė reidus Rusijoje, vado Deniso Kapustino nužudymu.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo (buvusio Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylo – BNS) Budanovo užduotis“, – rašė L. Volkovas.
„Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas (buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus – BNS) Jermakas, bus pasodintas (V. Zelenskio patarėjas Mychaila – BNS) Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada Ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – teigė jis.
Šiuos teiginius tuomet sukritikavo Lietuvos vadovai, o dalis politikų ragino rusų opozicionierių patį išvykti iš šalies.
Reaguodamas į šią situaciją, Migracijos departamentas paprašė Valstybės saugumo departamento (VSD) įvertinti, ar politiko pasisakymai nekelia grėsmės šalies saugumui. Žvalgyba vėliau konstatavo grėsmės nenustačiusi.
Pats opozicionierius vėliau teigė besigailintis, kad parašė tokią žinutę, ją vadino kvaila, emocinga ir neteisinga.
Užpernai kovą L. Volkovas buvo užpultas Vilniuje automobilyje netoli savo namų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)