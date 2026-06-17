 Ruklos priėmimo centre bus paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena

Ruklos priėmimo centre bus paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena

2026-06-17 07:02
BNS inf.

Ruklos priėmimo centre trečiadienį rengiamas Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjimas.

<span>Ruklos priėmimo centre bus paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena</span>
Ruklos priėmimo centre bus paminėta Pasaulinė pabėgėlių diena / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Organizatorių teigimu, renginio tikslas yra „atkreipti dėmesį į pabėgėlių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, skatinti visuomenės įtrauktį bei kultūrinį dialogą“.

Jo metu vyks meninė ir kultūrinė programa, įvairių pasaulio šalių patiekalų bei arbatų degustacijos, sportinės veiklos, kūrybinės dirbtuvės ir interaktyvios edukacinės pramogos.

Renginyje dalyvaus savarankiškai savivaldybėse gyvenančios užsieniečių bendruomenės, prieglobsčio prašytojai ir prieglobsčio gavėjai.

Šiuo metu Priėmimo ir integracijos agentūroje Vilniuje, Rukloje ir Pabradėje parama teikiama 483 užsieniečiams. Dauguma asmenų yra atvykę iš Eritrėjos, Somalio, Afganistano, Pakistano, Sudano ir kitų valstybių.

Įstaigos teigimu, paramą integracijai savivaldybėse šiemet gavo 465 užsieniečiai, parama savivaldybėse taip pat suteikta ir 14 iš Ukrainos bei Venesuelos perkeltų žmonių.

Pasaulinė pabėgėlių diena kasmet minima birželio 20-ąją.

Oficialiai Lietuva prieglobsčio prašytojus priimančia šalimi tapo 1997 metais, ratifikavusi Ženevos konvenciją.

Šiame straipsnyje:
Ruklos priėmimo centras
Rukla
Pasaulinė pabėgėlių diena
minėjimas

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