Rugpjūčio 31-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.21 val., leidžiasi 20.17 val. Dienos ilgumas 13.56 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 16.32 val., leidžiasi 22.18 val.
Vardadieniai:
Albertinas, Aristidas, Izabelė, Raimunda, Raimundas, Raimondas, Vilmantas, Vilmantė
Datos:
Laisvės diena
Interneto dienoraščių (blogų) diena
Tarptautinė perdozavimo žinomumo diena
Rugpjūčio 31-oji Lietuvos istorijoje:
1263 — buvo nužudytas Lietuvos karalius Mindaugas.
1559 — tarp LDK ir Livonijos ordino pasirašyta Vilniaus sutartis.
1927 — patvirtintas Vyčio Kryžiaus statusas.
1993 — iš Lietuvos teritorijos išvesti paskutiniai sovietų kariuomenės daliniai.
2012 — grupės „Antis“ lyderiui Algirdui Kaušpėdui už patriotizmo skatinimą suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas.
2020 — Baltijos šalys įvedė sankcijas Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai ir dar 29 režimo pareigūnams. Jiems uždrausta atvykti į Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vėliau sankcionuojamų asmenų sąrašas praplėstas, o panašias sankcijas įvedė ir visa Europos Sąjunga.
Rugpjūčio 31-oji pasaulio istorijoje:
12 — gimė Romos imperatorius (37-41 m.) Kaligula, kurio tikrasis vardas Gajus Cezaris.
1290 — Anglijos karaliaus Edvardo I nurodymu iš šalies buvo pradėta tremti žydus.
1867 — mirė prancūzų poetas ir meno kritikas Charlesas Bodleras (Šarlis Bodleras).
1880 — gimė Olandijos karalienė Vilhelmina, kuri, būdama dešimties, tapo karaliene ir valdė šalį iki 1948 metų.
1908 — gimė garsus armėnų kilmės JAV rašytojas, nobelio premijos laureatas William Saroyan (Viljamas Sarojanas).
1920 — Detroito (JAV) radijo stotis „8MK“ eteryje transliavo pirmąsias žinias.
1928 — Berlyne įvyko žymiosios Bertoldo Brechto (Bertoldo Brechto) „Trigrašės operos“ premjera, kuriai muziką parašė Kurtas Weillis (Kurtas Veilis).
1961 — SSRS paskelbė ketinanti atnaujinti branduolinius bandymus.
1980 — po du mėnesius trukusių streikų Lenkijos vyriausybė sutiko imtis reformų bei pripažinti nepriklausomą „Solidarumo“ profsąjungą.
1983 — nužudytojo Filipinų opozicijos lyderio Benigno Aquino (Benino Akino) laidotuvėse Maniloje dalyvavo daugiau nei milijonas žmonių.
1989 — po 16 vedybinio gyvenimo metų Didžiosios Britanijos princesė Ana ir jos vyras kapitonas Mark Phillips (Markas Filipsas) paskelbė apie savo skyrybas.
1990 — Rytų ir Vakarų Vokietijos sutarė po susivienijimo suvienodinti abiejų valstybių teisines ir politines sistemas.
1991 — Uzbekistanas ir Kirgizija tapo 9-ta ir 10-ta SSRS respublikomis, paskelbusiomis nepriklausomybę.
1994 — Rusija baigė išvesti savo kariuomenę iš Vokietijos ir Baltijos valstybių.
1997 — autoavarijoje Paryžiuje, bėgdami nuo juos persekiojusių fotografų, žuvo Britanijos princesė Diana ir jos draugas milijonierius Dodis Al Fayedas (Dodis Al Fajedas).
2012 — eidamas 86-uosius Italijoje mirė pažangus Katalikų Bažnyčios kardinolas, vienu metu laikytas galimu kandidatu į popiežius, Carlo Maria Martini (Karlas Marija Martinis).
Rugpjūčio 31-oji šou pasaulyje:
1945 — gimė dainininkas Van Morrison (Vanas Morisonas) iš grupės „Them“.
1949 — gimė Holivudo aktorius Richardas Gere'as (Ričardas Giras).
1952 — gimė grupės „Scorpions“ muzikantas Rudolph Schenker (Rudolfas Šenkeris).
1971 — grupės „Who“ koncerte Forest Hilse, JAV buvo mirtinai sužalotas apsaugos darbuotojas.
1987 — CBS televizijoje įvyko Michael Jackson (Maiklo Džeksono) dainos „Bad“ vaizdo klipo premjera.
1997 — James Brown (Džeimsas Braunas) tapo pirmuoju JAV muzikantu, koncertavusiu Libane, po to kai buvo atidarytos sienos tarp abiejų šalių.
2009 — JAV mados dizaineris Anand Jon Alexander (Anandas Džonas Aleksanderas), kuris kūrė drabužius tokioms garsenybėms, kaip Paris Hilton ir daininkei Janet Jackson (Džanet Džekson), buvo nuteistas kalėti mažiausiai 59 metus už manekenėmis siekusių tapti merginų žaginimą ir lytinį priekabiavimą.
Naujausi komentarai