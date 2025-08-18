 Raseinių rajone pradedamas rekonstruoti tiltas per Dubysą, planuojami eismo ribojimai

2025-08-18 07:03
BNS inf.

Pirmadienį pradedamas rekonstruoti Raseinių rajone esantis tiltas per Dubysą, dėl to šioje vietoje planuojami eismo ribojimai.

Raseinių rajone pradedamas rekonstruoti tiltas per Dubysą, planuojami eismo ribojimai / „Via Lietuvos“ nuotr.

Eismo organizavimas numatomas uždarant išilgine kryptimi pusę tilto – dėl to eismas vyks viena puse reguliuojamas šviesoforais, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Raseiniai – Baisogala (7,1 km).

Remonto metu bus įrengta nauja gelžbetoninė perdanga bei vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, paklotas naujas asfaltas, sumontuoti kelio atitvarai ir turėklai, taip pat sutvirtinti tilto šlaitai betono plytelėmis.

Visus darbus tikimasi atlikti iki 2027-ųjų pavasario.

Eismo ribojimai nuo pirmadienio iki šeštadienio bus taikomi ir Rasų–Drujos gatvių sankryžoje Vilniuje, čia bus sumažintas leistinas greitis.

Pasak savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (JUDU), dėl vykstančių darbų viešojo transporto eismas nesikeis, o esant poreikiui eismo reguliavimui talkins Policijos pareigūnai.

Modernizacijos metu bus įrengta nauja šviesoforų infrastruktūra, apsaugotos kairiojo posūkio kryptys, iš dalies apsaugoti dešiniojo posūkio manevrai iš pagrindinės gatvės, pagerintas pėsčiųjų saugumas kertant Drujos gatvę.

Taip pat naktį iš sekmadienio į pirmadienį pradėti kelio dangos atnaujinimo darbai Dubysos gatvės ir Taikos prospekto sankirtoje Klaipėdoje. Jie tęsis iki rugsėjo 1 dienos.

Klaipėdos savivaldybės teigimu, atnaujinamos dangos plotas – 4485 kv. metrai. Taip pat bus atliktas 3D frezavimas, paklota armavimo geotekstilė bei paklotas naujas 4 cm storio asfalto sluoksnis. Baigus asfaltavimą, numatoma atnaujinti horizontalųjį ženklinimą.

Pagrindiniai darbai bus atliekami naktimis, kad eismo dalyviams būtų sukelta kuo mažiau nepatogumų. 

