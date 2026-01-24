 Protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiesčio gyventojai susikibs į gyvą grandinę

Protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiesčio gyventojai susikibs į gyvą grandinę

2026-01-24 08:08
BNS inf.

Protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiesčio gyventojai šeštadienį planuoja susikibti į gyvą grandinę.

Protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiesčio gyventojai susikibs į gyvą grandinę
Protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiesčio gyventojai susikibs į gyvą grandinę / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Kviečiame į taikų bendruomeninį susitelkimą, kuriuo norime parodyti, kad Kapčiamiestis yra gyvas liudijimas, čia yra bendruomenė, gyvenimai, verslai, gamta, istorija, – rašome bendruomenės kvietime. – Susitelkimu norime aiškiai deklaruoti, kad Kapčiamiesčio teritorija netinkama poligonui.“

Protestuotojai turėtų susikibti į gyvą grandinę kelyje Kapčiamiestis – Sopockinas.

„Žmonės, susikibę rankomis – be agresyvių šūkių ir provokacijų – parodys savo bendrystę, – skelbia bendruomenė. – Taikus, orus, vieningas žmonių buvimas kartu kalba garsiau nei bet koks šūkis.“

Kaip rašė BNS, Kapčiamiestyje artimiausiais metais planuojama įrengti apie 14,6 tūkst. hektarų ploto poligoną, tačiau tam priešinasi vietos gyventojai.

Krašto apsaugos ministerija tokį sprendimą motyvuoja strategine šios teritorijos padėtimi prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus – ji yra tinkamiausia siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.

Poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.

Susitikti su Kapčiamiesčio gyventojais vyko prezidentas Gitanas Nausėda, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Poligono steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Kapčiamiesčio gyventojai
planuojamas poligonas
gyva grandinė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų