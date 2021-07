Prie Seimo – protestas dėl nelegalių migrantų: „Jie ne pabėgėliai, o nusikaltėliai!“

Keliasdešimt susirinkusiųjų reikalauja valdžią imtis priemonių ir užkirsti kelią šiai pastaruoju laiku šalį kamuojančiai opai. Jų rankose plakatai su užrašais: „Migrantus – į Austėjos mokyklas!“, „Reikalaujame užkardyti neteisėtą sienos kirtimą“, „Valdantieji! Šiandien jūs maitinatės iš ES pinigų, rytoj migrantus maitins Lietuvos piliečiai?“, „Nelegaliems migrantams – nusikaltėlių statusą!“, „Reikalaujame išmintingos užsienio politikos!“, „Jie ne pabėgėliai, o nusikaltėliai!“, „Ne – valdžios išdavystei kolonizuoti Lietuvą arabais!“, „Nelegalai – diversantai. Žali žmogeliukai – į Lukiškes!“, „Migranto dienpinigius – kiekvienam Lietuvos pensininkui!“ ir kiti.

UŽDARYTI >













































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

Protestas prie Seimo: reikalauja užkirsti kelią į Lietuvą migrantams | 40 nuotr.



















Pasigedo svarbiausio

„Mes apie mėnesį laukėme valdančiųjų sprendimų, kad jie reaguotų proporcingai ir protingai į migrantų krizę. Kaip suprantu, tų sprendimų pastarosiomis dienomis buvo pristatyta ir šiandien dėl jų bus balsuojama, bet tarp jų nėra pagrindinio – nepriimti migrantų į Lietuvą. Mes susirinkome, visų pirma, reikalauti būtent to“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams kalbėjo „Nacionalinio susivienijimo“ vicepirmininkas Vytautas Sinica.

Vytautas Sinica. M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

Pašnekovas įsitikinęs, nors visos priemonės, kurias saugantis nuo į Lietuvą plūstančių migrantų, t. y. tvora ir kitos, kurias siūlo valdantieji, atrodytų, yra skirtos šios problemos sprendimui, tačiau rezultato jos neduos, jei Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir visi jai padedantys, migrantų nestabdys.

„Lietuvos visuomenei, juk nėra svarbu, ar per miškus čia suplūs tūkstančiai migrantų, ar tvarkingai – eilute per pasienio postus“, – akcentavo V. Sinica.

Fizinės jėgos priemonės

Kokį tokios problemos sprendimo būdą pasiūlytumėte? – pasiteiravome. Pasak politinės partijos pirmininko pavaduotojo, šiuo atveju nieko naujo nereikia išradinėti, nes su tokia pat dilema tik didesniu mastu jau buvo susidūrusios Pietų Europos ir Balkanų šalys prieš penkerius šešerius metus. Todėl reikia daryti tai, ką darė jos – ryžosi priimti sprendimą nepriimti migrantų.

„Tuos, kurie tiesiog supranta žodį „ne“, tiesiog paprašė neiti, o tuos, kurie nesuprato, o nesuprato daug kas, – turėjo atlaikyti fiziškai – naudojo vandens patrankas ir kitas priemones. Tai nėra malonu, bet kitaip dažnai nesuprantama. Šiandien mes turime padaryti tą patį, nes be šio sprendimo ir be fizinio migrantų sustabdymo neįsileidžiant į Lietuvą, niekas nesikeis – jie tūkstančiais toliau plūs į Lietuvą“, – įsitikinęs pašnekovas.

I. Gelūno / Fotobanko nuotr.

„Jei migrantas nesupranta jam sakomo „ne, mes nepriimsime tavęs į Lietuvą“, tai juk ne valstybė pirma pradeda naudoti jėgą. Tačiau, jei žmogus nepaklūsta pareigūno reikalavimams, prieš jį panaudojama jėga. Pabandykite įeiti į Krašto apsaugos ministeriją ar kariuomenės patalpas, kai jums sakys, kad negalima. Jeigu jūs vis tiek eisite, prieš jus naudos jėgą. Mes kažkodėl nelegaliai kertančius sieną traktuojame kitaip nei kontrabandininką ar besibraunantį į uždraustas teritorijas“, – akcentavo „Nacionalinio susivienijimo“ pirmininko pavaduotojas.

Vakarų šalyse jie tiesiog būna, trainiojasi – labai retai ieško darbo, dažniau – pašalpų ir tiesiog gyvena nelegaliai.

Ką daryti su tais migrantais, kurie jau prasmuko į mūsų šalį?

„Su tais, kurie yra pas mus, jau nieko kito nepadarysi – reikia kontaktuoti su jų galimomis kilmės šalimis arba su jų kelio šalimis, ir mėginti grąžinti juos į jų kilmės šalis arba tas šalis, kuriose jie sutiktų likti. Iš tikrųjų tai yra be galo sudėtingas klausimas ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl negalima jo dar gilinti, ir priimti daugiau žmonių. Kai jie išmeta pasus arba sako, kad nežino, iš kur yra, arba negali įrodyti, juos kur nors grąžinti yra be galo sudėtinga. Realiausia, kad anksčiau ar vėliau, kaip įvyko kitose Europos Sąjungos šalyse, – migrantai galiausiai buvo paleisti iš jų laikymo centrų, stovyklų, palapinių, ir, tarkime, iš Lietuvos, kurie čia buvo atvykę, didžioji dalis išvyko į Vokietiją ir Švediją. Vakarų šalyse jie tiesiog būna, trainiojasi – labai retai ieško darbo, dažniau – pašalpų ir tiesiog gyvena nelegaliai. Šito scenarijaus visais būdais reikėtų išvengti. Bet kai žmones jau čia, negalima jų paprastai grąžinti – tai yra labai sunku, būtent dėl to sienos uždarymas yra būtinas“, – teigė V. Sinica.

Mes kažkodėl nelegaliai kertančius sieną traktuojame kitaip nei kontrabandininką ar besibraunantį į uždraustas teritorijas.

Turi siūlymą G. Landsbergiui

Liepos 13-ąją suplanuota neeilinė Seimo sesija, todėl, sakė V. Sinica, vos sužinojus jos datą ir gavus leidimus, nuspręsta protestuoti. Tiesa, migrantų problema, kurią kėlė susirinkusieji, nėra vienintelė, – dar jie teigė norintys, kad atsistatydintų užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

I. Gelūno / Fotobanko nuotr.

„Mes siūlome G. Landsbergiui, kaip žmogui, esmingai prisidėjusiam prie šios krizės įvykio Lietuvoje, atsistatydinti, ne dėl to, kad būtų nereikėję kištis į demokratizaciją Baltarusijoje, bet dėl to, kad tai buvo daroma visiškai nepasiruošus – nesant Baltarusijos visuomenės daugumos palaikymui, nesant proeuropietiškos pamainos esamai valdžiai. O būtent tokios pamainos mums būtinai reikia. Ir šiuo atveju svarbiausia – Lietuvai neturint jokios pasienio su Baltarusija apsaugos ir dėl to, vadinasi, esant visiškai pažeidžiamai bet kokiems Aliaksandro Lukašenkos atsakomiesiems veiksmams. Kitaip sakant, buvo gražūs tikslai, bet absoliučiai diletantiška ir nepasiruošta“, – teigė jis.

Eltos pateiktais duomenimis, šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iki pirmadienio ryto bandė patekti 1716 neteisėtų migrantų. Šis skaičius yra daugiau kaip 21 kartą kartų didesnis nei buvo per visus 2020 metus. Pernai Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019-aisais pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 metais – 104, 2017-aisiais – 72.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai.

Be to, pasieniečiams į pagalbą atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.