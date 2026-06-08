 Prienai skrieja nauju ritmu: atidaryta pirmoji mieste ekstremalaus sporto velotrasa

Prienai skrieja nauju ritmu: atidaryta pirmoji mieste ekstremalaus sporto velotrasa

2026-06-08 13:00
Augustė Teiberytė

Gegužės 27-oji Prienų jaunimui tapo istorine diena – prie Prienų sporto centro oficialiai atidaryta pirmoji mieste specializuota riedučių, riedlenčių, paspirtukų ir BMX dviračių trasa. Tai ne šiaip naujas sporto objektas, o gyvas įrodymas, ką gali padaryti vieninga bendruomenė. Pačių gyventojų inicijuotas ir iš dalyvaujamojo biudžeto išaugęs projektas užpildė ilgametę tuštumą ir tapo saugia bei modernia erdve visiems miesto ekstremalaus judėjimo entuziastams.

Infrastruktūra: erdvę sudaro dvi dalys: 45 m ilgio trasa, skirta mažiesiems ir pradedantiesiems, ir apie 100 m ilgio pagrindinė trasa, parengta pažengusiems sporto entuziastams.

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Surinko net 1 376 balsus

Iki šiol Prienų vaikai ir jaunimas ekstremalaus sporto įgūdžius dažniausiai gludindavo tam nepritaikytose ir mažiau saugiose vietose – aikštelėse, kiemuose ar tiesiog prie gatvių. Viskas pasikeitė, kai Prienų skautų tunto Šilo draugovės draugininkė, „Ąžuolo“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Alma Liutkuvienė nusprendė pasiūlyti idėją 2025 m. dalyvaujamojo biudžeto kvietimui. Projektas „Prienų miesto aktyvaus laisvalaikio erdvė“ akimirksniu suvienijo bendruomenę – surinko net 1 376 gyventojų balsus ir tapo miesto kategorijos nugalėtoju.

Pagal dalyvaujamojo biudžeto priemonę idėjai buvo skirta 35 tūkst. eurų, tačiau bendra projekto vertė viršijo 100 tūkst. eurų, todėl likusią dalį finansavo Prienų rajono savivaldybė. Nors nuo vizijos iki fizinio objekto teko įveikti projektavimo, pirkimų ir derinimo etapų iššūkius, patys statybos darbai, prasidėję 2025 m. rudenį, buvo baigti vos per kelis mėnesius.

Pokytis: iki šiol Prienų vaikai ir jaunimas ekstremalaus sporto įgūdžius dažniausiai gludindavo tam nepritaikytose ir mažiau saugiose vietose.
Pokytis: iki šiol Prienų vaikai ir jaunimas ekstremalaus sporto įgūdžius dažniausiai gludindavo tam nepritaikytose ir mažiau saugiose vietose. / Prienų rajono savivaldybės nuotr.

„Įgyvendinant projektą vienas svarbiausių iššūkių buvo tinkamai suderinti gyventojų lūkesčius, saugumo reikalavimus, techninius sprendinius ir turimą finansavimą. Taip pat reikėjo parinkti tinkamą vietą, įvertinti dangas, trasos elementus, prieinamumą ir tai, kad erdvė būtų patogi tiek pradedantiesiems, tiek labiau pažengusiems aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Kaip dažnai nutinka su bendruomenių idėjomis, pati iniciatyva gimsta greitai, tačiau jos pavertimas kokybiška infrastruktūra reikalauja projektavimo, pirkimų, derinimų ir rangos darbų“, – sakė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.

Naująją infrastruktūrą sudaro dvi dalys: 45 m ilgio trasa, skirta mažiesiems ir pradedantiesiems, ir apie 100 m ilgio pagrindinė trasa, parengta pažengusiems sporto entuziastams. Nors rajone gausu stadionų ir žaidimų aikštelių, ši erdvė yra unikali – ji visiškai pritaikyta ekstremalesniam judėjimui.

Pamoka: organizatoriams buvo svarbu ne tik pristatyti naują objektą, bet ir išmokyti juo naudotis atsakingai.
Pamoka: organizatoriams buvo svarbu ne tik pristatyti naują objektą, bet ir išmokyti juo naudotis atsakingai. / Prienų rajono savivaldybės nuotr.

Atidarė šurmulingai

Šventės dieną simbolinę velotrasos atidarymo juostą perkirpo meras A. Vaicekauskas, Prienų sporto centro direktorius Paulius Ivanauskas ir pati idėjos autorė A. Liutkuvienė. Meras linkėjo, kad ši erdvė taptų gyvybinga jaunimo susitikimų vieta, kurioje sportuojama ne tik aktyviai, bet ir saugiai.

Atidarymo šventė virto tikru energijos užtaisu. Savivaldybė susirinkusiems padovanojo įspūdingą profesionalios ekstremalaus sporto komandos „Boardsport Skatepark“ pasirodymą, po kurio profesionalai surengė nemokamas riedlenčių pamokas vaikams. Organizatoriams buvo svarbu ne tik pristatyti naują objektą, bet ir išmokyti juo naudotis atsakingai.

Įgyvendinant projektą vienas svarbiausių iššūkių buvo tinkamai suderinti gyventojų lūkestį, saugumo reikalavimus, techninius sprendinius ir turimą finansavimą.

Saugumo temą renginyje pratęsė Prienų policijos bendruomenės pareigūnės, priminusios saugaus eismo taisykles, o Prienų visuomenės sveikatos biuro specialistai demonstravo pirmosios pagalbos pagrindus. Šventinę atmosferą kūrė atviros jaunimo erdvės „Prienas“ komanda, muzikantai ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro merginų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Fidema“ (vad. Daiva Alaveckienė). Šventės dalyviai naująją dangą išbandė rankose gniauždami ledus ir gaiviuosius gėrimus iš čia pat stovėjusio mobiliojo kavos autobusiuko „Daily Dose.coffee&drinks“.

Programa: šventinę atmosferą kūrė ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro merginų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Fidema“.
Programa: šventinę atmosferą kūrė ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro merginų šiuolaikinių šokių kolektyvas „Fidema“. / Prienų rajono savivaldybės nuotr.

Nori prisidėti tiesiogiai

Prienų rajono savivaldybė jau penktus metus įgyvendina dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą, kurios esmė – suteikti gyventojams galimybę patiems siūlyti idėjas, balsuoti už jas ir taip tiesiogiai prisidėti prie viešųjų erdvių kūrimo.

Tais pačiais metais dalyvaujamojo biudžeto rajono kategorijoje buvo įgyvendinamas ir Balbieriškio „Vaikų linksmybių parkas“, surinkęs 1 389 balsus. Tai rodo, kad gyventojai išties nori saugesnių, patrauklesnių šeimoms ir jaunimui atviresnių erdvių.

Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje  „Kauno diena“  (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
Prienai
ekstremalaus sporto velotrasa
Bendruomenių diena

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