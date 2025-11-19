Prie Švietimo ministerijos – Andriaus Navicko vadovaujamos profsąjungos protestas

Kaip BNS sakė LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, protestas truks apie valandą.
Be kita ko, LŠDPS taip pat svarsto apie mokytojų streiko paskelbimą.
Protestuoti profsąjunga nusprendė, nes antradienį antrą kartą susitikus su švietimo ministre Raminta Popoviene nepavyko rasti abi puses tenkinančio kompromiso dėl mokytojų atlyginimo augimo.
BNS rašė, kad pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis profsąjungomis numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numato, kad mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
ŠMSM lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Tačiau A. Navickas sako, kad algos turėtų augti jau nuo sausio.
