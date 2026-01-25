 Prezidentūrai raginant populiarinti vokiečių kalbą, ŠMSM tai vertina daugiakalbystės kontekste

Prezidentūrai raginant populiarinti vokiečių kalbą, ŠMSM tai vertina daugiakalbystės kontekste

2026-01-25 16:57
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Prezidento vyriausiajam patarėjui Deividui Matulioniui paraginus Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) kurti vokiečių kalbos populiarinimo ir mokymo programą, viceministras Jonas Petkevičius tikina, jog šiuo metu yra rengiamas priemonių planas, kuriame bus numatytos užsienio kalbų populiarinimo ir skatinimo priemonės, akcentuojant šios kalbos svarbą. 

Deividas Matulionis Jonas Petkevičius

„Vokiečių kalbos populiarinimą matome daugiakalbystės kontekste. Šiuo metu ministerija rengia priemonių planą, kuriame bus numatytos užsienio kalbų populiarinimo ir skatinimo priemonės, labiau akcentuojant vokiečių kalbą. Pvz., galėtų būti priemonės, pritraukiančios daugiau vokiečių kalbos mokytojų, mokyklų, kuriose sudaryta galimybė mokytis šios kalbos, vadovų skatinimas“, – Eltai pateiktame atsakyme teigia viceministras.

„Vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pasirinkimas pastaraisiais metais didėja. Šiais mokslo metais vokiečių kalbą, kaip antrąją užsienio kalbą, rinkosi 20 proc. mokinių daugiau nei pernai, iš viso 38 tūkst. mokinių. Tai 6,6 tūkst. daugiau negu praėjusiais mokslo metais“, –  akcentavo J. Petkevičius.

Jonas Petkevičius
Jonas Petkevičius / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Kaip skelbta, savaitės pradžioje D. Matulionis teigė, jog siekiant išlaikyti ir stiprinti strategiškai svarbią partnerystę su Vokietija, Lietuva turėtų plėtoti tarpvalstybinius santykius ne tik karinėje, bet ir kitose srityse. Pasak šalies vadovo patarėjo, bendradarbiavimas turėtų būti stiprinamas ekonomikos, kultūros srityse, o ŠMSM esą galėtų sukurti vokiečių kalbos populiarinimo ir mokymo programą.

ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.

Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.

Šiame straipsnyje:
ŠMSM
Prezidentūra
vokiečių kalba
daugiakalbystė

