Prezidentūrai raginant populiarinti vokiečių kalbą, ŠMSM tai vertina daugiakalbystės kontekste

„Vokiečių kalbos populiarinimą matome daugiakalbystės kontekste. Šiuo metu ministerija rengia priemonių planą, kuriame bus numatytos užsienio kalbų populiarinimo ir skatinimo priemonės, labiau akcentuojant vokiečių kalbą. Pvz., galėtų būti priemonės, pritraukiančios daugiau vokiečių kalbos mokytojų, mokyklų, kuriose sudaryta galimybė mokytis šios kalbos, vadovų skatinimas“, – Eltai pateiktame atsakyme teigia viceministras.
„Vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos pasirinkimas pastaraisiais metais didėja. Šiais mokslo metais vokiečių kalbą, kaip antrąją užsienio kalbą, rinkosi 20 proc. mokinių daugiau nei pernai, iš viso 38 tūkst. mokinių. Tai 6,6 tūkst. daugiau negu praėjusiais mokslo metais“, – akcentavo J. Petkevičius.
Kaip skelbta, savaitės pradžioje D. Matulionis teigė, jog siekiant išlaikyti ir stiprinti strategiškai svarbią partnerystę su Vokietija, Lietuva turėtų plėtoti tarpvalstybinius santykius ne tik karinėje, bet ir kitose srityse. Pasak šalies vadovo patarėjo, bendradarbiavimas turėtų būti stiprinamas ekonomikos, kultūros srityse, o ŠMSM esą galėtų sukurti vokiečių kalbos populiarinimo ir mokymo programą.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.
