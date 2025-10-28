Premjerė: LSDP valdyba ir prezidiumas atidėti dėl kontrabandinių balionų krizės

„Galima tam tikrus posėdžius atidėti šiek tiek vėlesniam laikui ir tikrai prioritetas šiandien yra balionai ir hibridinė ataka“, – LRT laidai „Dienos tema“ antradienį sakė ministrė pirmininkė.
Savo ruožtu partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau antradienį feisbuke rašė, kad posėdžiai atšaukti norint skirti daugiau laiko konsultacijoms dėl jų metu turėtų pristatyti kandidatūrų į krašto apsaugos ministrus.
BNS šaltinių teigimu, planuotoje socialdemokratų valdyboje ir prezidiume I. Ruginienė partiečiams turėjo pristatyti susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatūrą į Krašto apsaugos ministerijos vadovus.
I. Ruginienė viešai sakė turinti ne vieną kandidatą į krašto apsaugos ministrus, tačiau neįvardijo, ar tarp jų yra ir J. Taminskas. Pats susisiekimo ministras taip pat neatskleidžia, ar sulaukė tokio pasiūlymo.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau antradienį teigė, kad į ministrus turi būti paskirtas gerai sistemą pažįstantis žmogus.
J. Taminskas daugiau nei mėnesį vadovauja Susisiekimo ministerijai, prieš tai Gintauto Palucko Ministrų kabinete jis ėjo viceministro pareigas.
Politikas taip pat yra dirbęs patarėju teisės klausimais Lietuvos savivaldybių asociacijoje, prieš tai – patarėju Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biure, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biure.
J. Taminskas turi teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete.
Premjerė patikino, kad nepaisant antradienį atšauktų posėdžių, partiečiai aptarti kandidatūrų į ministrus susitiks dar šią savaitę ir ragino netikėti visa žiniasklaidoje pasirodančia informacija.
„Tikrai prašau visų nesivadovauti antraštėmis ir įvairiomis paskolomis. (...) Tikrai tos kandidatūros yra apgalvotos ir jas norėsiu aptarti pirmiausiai su partiečiais, o tada išeiti į viešumą“, – sakė I. Ruginienė.
Premjerė teigė prezidentui nei oficialiai, nei ne oficialiai iki šiol nepateikusi jokio kandidato pavardės.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
Naujausi komentarai