Prasidėjo nominacijų teikimas Valdo Adamkaus premijai gauti

Šeštoji prezidento V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus ir Danos Gedvilienės Fondo premija bus įteikta už visuomenės dėmesio ir pagarbos vertus pasiekimus bei pastangas apsaugoti ir atstatyti gamtinę aplinką Lietuvoje ir kaimynystėje, bei užtikrinti išteklių tvarumą.
Premijos steigėjai laukia nominacijų mokslo, visuomenės, politikos ir verslo srityse. Paraiškos prezidento Valdo Adamkaus premijai gauti priimamos nuo šių metų sausio 20 d. iki kovo 16 d.
Premijos nugalėtojas tradiciškai bus paskelbtas Tarptautinės motinos žemės dieną – balandžio 22 d., o iškilmingas premijos įteikimas vyks birželio 5 d. – Tarptautinės aplinkos apsaugos dieną. Laureatui bus įteikta 5 tūkst. eurų suma ir skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūra.
Nugalėtoją rinks Premijos komitetas, kurį sudaro Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius, primatologė dr. Birutė Galdikas, VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro direktorius prof. dr. Visvaldas Varžinskas, žurnalistas Donatas Puslys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.
Prezidento Valdo Adamkaus premija atnaujintu formatu teikiama nuo 2021 metų. Jos laureatais tapo dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas. prof. dr. Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. 1992–2005 metais buvo teikiama paties V. Adamkaus inicijuota aplinkosaugos premija, kuria buvo siekiama prisidėti prie aplinkosaugos plėtros Lietuvoje.
2021 metais atkurta premija remiasi Jungtinių Tautų „Žemės čempionų“ (UN The Champions of the Earth) formatu. Premijos steigėjai – Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus ir Danos Gedvilienės fondas. Fondo valdytojas Gabrielius Gedvila yra prezidento Valdos Adamkaus jaunystės draugas. Jo velionė žmona Dana buvo aistringa aplinkosaugos gerbėja. Po jos mirties šeima nutarė įsteigti fondą ir jos sukauptas lėšas skirti Lietuvos aplinkosaugos gerinimui. Danos Gedvilienės fondą administruoja JAV įsikūręs Lietuvių fondas.
Prezidentas V. Adamkus iki 1997 m. buvo JAV Aplinkos apsaugos agentūros Didžiųjų ežerų regiono vadovas. Iš 26-erių įstaigoje praleistų metų, 17 metų buvo jos vadovas.
Apie kategorijas, kuriose galima teikti nominantus, ir visą kitą informaciją galima rasti čia: (https://adamkuslibrary.lt/adamkaus-premija/ )
