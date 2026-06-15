Prasideda priėmimas į profesines mokyklas

Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, stojantieji priėmimo prašymus galės teikti iki rugpjūčio 10 dienos, į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso numatoma priimti 20,6 tūkst. mokinių.
„Kviečiu jaunuolius drąsiai rinktis profesinį mokymąsi. Profesijos galima mokytis ne tik baigus gimnaziją, bet ir dar neturint brandos atestato. Profesinio mokymo įstaigose galima įgyti ir paklausią profesiją, ir užbaigti vidurinio ugdymo programą, o po to tęsti mokslus aukštojoje mokykloje arba dirbti, kurti savo verslą“, – pranešime cituojama ministrė Raminta Popovienė.
„Mokytis naujų profesinių kompetencijų kviečiame ir suaugusius žmones. Profesinio mokymo įstaigos siūlo daug įvairių pasirinkimų ir galimybių. Šiandien darbo rinkoje ypač reikalingi kvalifikuoti inžinerinių profesijų atstovai, šiose programose esame suplanavę daugiausia valstybės finansuojamų vietų – į jas šiemet planuojama priimti iš viso 4,6 tūkst. mokinių“, – teigia ji.
Anot ministerijos, be inžinerinių profesinio mokymo programų, daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota ir paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės srityse.
Teikti stojimo prašymus gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek 9–10 klasių mokiniai ir I–IV klasių gimnazistai, norintys mokytis atskirų profesinio mokymo modulių.
Priėmimas į profesines mokyklas vyksta žiemos ir vasaros etapais. 2026 metų žiemos etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas pritraukė 1,8 tūkst. naujų mokinių. Jie daugiausia rinkosi sveikatos priežiūros, inžinerijos, socialinės gerovės, paslaugų sektoriaus mokymo programas.
Nespėję sudalyvauti pagrindiniame priėmime bus kviečiami teikti paraiškas papildomo priėmimo metu rugpjūčio 24–26 dienomis.
Prasidėjus mokslo metams bus organizuojamas priėmimas į neužpildytas valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas, jis vyks iki spalio 30 dienos.
Pernai į profesinio mokymo įstaigas iš viso priimta 20,5 tūkst. mokinių.
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