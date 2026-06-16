Popovienė Varšuvoje susitiks su Lenkijos švietimo ministre

Kaip pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), vizito metu R. Popovienė taip pat dalyvaus jungtinės lenkų ir lietuvių tautinių mažumų švietimo Lietuvoje ir Lenkijoje darbo grupės susitikime.
„Per susitikimus bus aptartos lenkų tautinės mažumos Lietuvoje švietimo aktualijos, Lenkijoje esančių lietuviškų mokyklų padėtis“, – nurodė ŠMSM.
Ministerija pabrėžė, kad antradienį naujai sukurta lietuvių tautinės mažumos švietimo Lenkijoje darbo grupė susitiks pirmąjį kartą.
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