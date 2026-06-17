Policijos vaizdo įrašas patraukė dėmesį: naujo modelio „trikojis“

„Judėk su policija. Tapk komandos dalimi! Sportuok, su draugais pakartok šį iššūkį ir pasidalink savo vaizdo įrašu! Nepamiršk pažymėti „Lietuvos policija“ ir naudoti grotažymes. Gal būtent tu ar tavo komanda laimėsite prizus su policijos atributika. Domina darbas policijoje? Tai puiki proga išbandyti save ir žengti pirmą žingsnį – prisijunk!“ – prie vaizdo įrašo rašė policijos atstovai.
Toks vaizdo įrašas patraukė internautų dėmesį: jis policijos feisbuko paskyroje sulaukė maždaug 1,6 tūkst. patiktukų ir daugiau nei 200 komentarų.
„Smagu, kad mano žolė jau surūkyta policijoj“, – rašė komikas Olegas Šurajevas, kuriam, anot prokuratūros, pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo platinti.
„Dabar susirinks sofos ekspertai paburbuliuoti, kaip policija vietoj žulikų gaudymo užsiiminėja joga“, – po policijos įrašu rašė Kristina.
„Ne tą profesiją pasirinko...cirke sektųsi ir uždirbtų geriau“, – savo įžvalgomis dalijosi Aida.
„Aš nenoriu gadinti vakarėlio, bet šiuo konkrečiu atveju jie nejuda“, – rašė Viktoras.
„Naujo modelio „trikojis“, – humoro nestokojo Darius.
„Įdomu, kitose šalyse policija taip pat į tiktoką, feisbuką kelia tokius pasirodymus?“, – svarstė Viktorija.
Kiti internautai teigė, kad policijos pareigūnai šaunuoliai, jiems taip pat reikia poilsio, „juos į olimpiadą reikia siųsti“.
„Būčiau jauna, tikrai prisijungčiau“, – teigė vyresnio amžiaus internautė Nijolė.
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