Po šalies okupacijos – ilgai trukęs tranzitas

Šiandien, likus penkiolikai minučių iki vidurnakčio, sukaks lygiai 30 metų, kai paskutinieji sovietų kariai paliko Lietuvą. Tačiau dar daugiau nei metus po to rusų tankai ir šarvuočiai traukiniais riedėjo per mūsų šalį kone kasdien. Tiek truko apsivalymas nuo sovietinės kariaunos buvusioje Rytų Vokietijoje, iš kurios per Klaipėdos uostą buvo gabenama karinė technika.