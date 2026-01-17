 Po metų tylos – varpai be perstojo: koplyčia sukėlė diskusiją

Po metų tylos – varpai be perstojo: koplyčia sukėlė diskusiją

2026-01-17 21:35
Violeta Launikaitienė (LNK)

Viena Panevėžio koplyčia, skirtingai nei kiti maldos namai, kurį laiką neturėjo nei varpų, nei kompiuterinio varpų gaudesio – į aparatūrą buvo pataikęs žaibas. Tačiau po kelerių metų techniką sutaisius, varpai pradėjo skambėti taip dažnai, kad kyla klausimas, ar aplinkiniai dėl to tapo laimingesni.

Po metų tylos – varpai be perstojo: koplyčia sukėlė diskusiją
Po metų tylos – varpai be perstojo: koplyčia sukėlė diskusiją / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Čia pradėjęs tarnauti argentinietis kunigas bandė kompiuterį perprogramuoti, tačiau garsas neatsirado. Aparatūra buvo išsiųsta meistrams į Lenkiją, tačiau kompiuteris grįžo vis dar be garso.

„Tada reikėjo su meistrais susisiekti. Jie angliškai ar lietuviškai nekalbėjo, tik lenkiškai, todėl per tarpininką pavyko paprašyti, kad atsiųstų instrukciją bent anglų kalba“, – pasakojo kunigas vienuolis Juanas Marcosas Coduti.

Kunigas pabrėžė nesantis programuotojas, tik mėgėjas.

„Garsas neišeina į lauką. Tada supratau, kad sugedęs ne tik kompiuteris – yra ir daugiau problemų“, – aiškino kunigas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Garso problema buvo akivaizdi.

„Ausį prikišus čia – girdisi. O lauke panevėžiečiai negirdi nieko. Tai ir buvo problema“, – sakė J. Coduti.

Galiausiai aparatūrą sutvarkė profesionalai. Prieš Kalėdas nuo koplyčios stogo per garsiakalbį vėl pasigirdo vadinamieji kompiuteriniai varpai.

„Šv. Augustinas sako, kad varpas yra Dievo balsas – Dievas, kuris kviečia melstis“, – teigė kunigas.

Panevėžiečių vadinamoje Marijonų koplyčioje varpų skambėjimo grafikas dabar itin intensyvus – jie skamba kas valandą.

„Yra tokia tradicija bažnyčioje, kad 9, 12 ir 18 valandą meldžiamės Viešpaties Angelo maldą. Dažniausiai Lietuvoje ši malda girdima per laidotuves“, – sakė J. Codutti.

Be valandinio skambėjimo, į pavakarę įsiterpia ir papildomos giesmės bei daugiau varpų.

„Pusvalandį prieš mišias – 15, 17 valandą – varpai kviečia žmones į pamaldas. Jei suskaičiuotume, kiek kartų per parą jie suskamba su melodijomis ir be jų – nuo 7, 9, tada 9, 12, 15, vėliau 17 ir 17.30 val.“, – vardijo pašnekovas.

Varpai lydi kasdienį gyvenimą – ryte, dieną ir vakare, išlipant iš autobuso ar į jį įlipant, einant su šunimi ar būnant vienam gatvėje.

Ačiū, kad atsirado. Tai gyvybė.

Ar po ilgos tylos jie skamba ne per dažnai – klausiame aplinkinių.

„Galvojau, kad čia bus tik per Kalėdas. Deja, Kalėdos baigėsi. Dar sniego yra, cha cha. Bet ir po Kalėdų, ir po Velykų skambės. Tada jau bus per daug“, – svarstė panevėžietis Mantas.

Kiti gyventojai varpų skambėjimui abejingi.

„Garsai ir viskas. Man tai jokios įtakos neturi. Į širdį neprisibels“, – sakė panevėžietis Martynas.

Tačiau tikintiesiems varpų sugrįžimas svarbus.

„Ačiū, kad atsirado. Tai gyvybė“, – teigė moteris.

„Labai džiaugiamės. Visada malonu išgirsti“, – pridūrė tikinčioji.

Kunigas sako, kad būtų gera turėti tikrą varpinę ir tikrus varpus, tačiau kol kas tai – tik svajonė. O paprasčiausias noras – kad žaibas daugiau nebesitaikytų į koplyčios stogą.

