Pirmą kartą rengiama „Pilietiškumo savaitė“ moksleivius kvies pažinti ir tyrinėti savo kraštą

Savaitę truksiančio bandomojo projekto metu 5–8 klasių mokiniai kviečiami įsitraukti į aktyvias nemokamas veiklas, kurios supažindins vaikus su šiuolaikiniais iššūkiais bei ugdys bendruomeniškumą.
Organizatoriai skelbia, jog šios veiklos mokiniams galės būti užskaitytos kaip privalomosios socialinės-pilietinės valandos.
„Pilietiškumas nėra tik teorinės žinios, tai – gyva patirtis, įgyjama veikiant kartu. Šia iniciatyva kviečiame vaikus vasarą pasitikti prasmingai, kartu tai ir pasiūlymas šeimoms, ieškančioms kokybiško vaikų užimtumo savaite sutrumpinus mokslo metus“, – pranešime cituojama švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Stiprinti visuomenės atsparumą ir pilietiškumą – ne tik Krašto apsaugos ministerijos, bet visos valstybės prioritetas. Ši bendra iniciatyva suteiks 5–8 klasių mokiniams galimybę pirmąją vasaros atostogų savaitę prasmingai pažinti savo kraštą ir tapti dar labiau pilietiškais. Dabartiniai moksleiviai netrukus patys kurs saugią Lietuvą, todėl investicijos į jų ugdymą ir pilietiškumą yra itin svarbios“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Projekto platformoje internete mokyklos galės rinktis iš įvairių edukacijų, suskirstytų į tam tikras pilietiškumo ir valstybingumo temas.
Pavyzdžiui, pasirinkę Atsparumo temos veiklas, mokiniai gali dalyvauti interaktyvioje edukacijoje „Nepasimauk: žaidimu pagrįstas mokymasis apie melagienas ir manipuliacijas“, kuri skirta informacinio raštingumo ugdymui, kritinio mąstymo ir atsparumo dezinformacijai stiprinimui.
Tarp siūlomų Aktyvumo temos veiklų – užsiėmimai su Lietuvos kariuomenėje tarnaujančiais aukšto meistriškumo sportininkais, galimybė susipažinti su dronų pilotavimu. Taip pat mokiniai bus kviečiami susipažinti su orientavimosi sportu, topografija, maršruto planavimu, aktyviai dalyvauti praktinėse veiklose gamtoje.
Istorijos bei pilietiškumo temų veiklos, anot organizatorių, leis susipažinti su baltais, partizanais, šiuolaikinių karių kasdienybe. Lietuvos nacionalinis muziejus kvies mokinius interaktyviai susipažinti su Lietuva bei iš paukščio skrydžio pamatyti Lietuvos girias, kopas, jūras ir piliakalnius.
Nurodoma, kad veiklos gali būti vykdomos tiek mokyklų erdvėse, tiek išvykų metu.
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