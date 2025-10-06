Pateikė naujausią orų prognozę

Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, sekmadienį vyravo debesuoti orai. Daugelyje rajonų palijo, vietomis vakariniuose rajonuose lietus buvo smarkus. Aukščiausia oro temperatūra 9–14 laipsnių šilumos. Labiausiai sušilo Akmenėje, iki 14,6 laipsnio šilumos. Naktį vietomis palijo. Žemiausia oro temperatūra 6–10 laipsnių šilumos. Šalnų dirvos paviršiuje nepasitaikė.
Pirmadienį kai kur trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur truputį palis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, kai kur iki 9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Spalio 6 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 11 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 32 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–16, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 13 laipsnių šilumos.
