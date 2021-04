Pasienyje su Baltarusija darbą atnaujins trys kontrolės punktai, karantino tvarkoje – pasikeitimai

Dėl šių punktų veiklos atnaujinimo savo posėdyje trečiadienį nusprendė Vyriausybė, priėmusi ir kitų nuo pirmadienio įsigaliosiančių pakeitimų nutarime dėl karantino paskelbimo.

Pirmadienį atnaujinamas Šumsko (Vilniaus r.) – Lošos, Tverečiaus (Ignalinos r.) – Vidžių ir Papelekio (Švenčionių r.) – Lentupio punktų darbas. Per pastarąjį galės vykti tik didžiagabaričius ir sunkiasvorius krovinius gabenančios transporto priemonės, o per pirmus du – lengvieji automobiliai. Be to, per Tverečiaus punktą sieną kirsti galės ir tuščios krovininės transporto priemonės.

Įvedus karantiną 2020 metų kovą buvo sumažintas pasienyje su Baltarusija veikiančių sausumos kontrolės punktų skaičius. Pastaruoju metu čia veikia Raigardo, Šalčininkų, Lavoriškių ir Medininkų kontrolės punktai.

2020 metų lapkritį buvo pradėti didžiausio Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje Medininkų punkto modernizavimo darbai. Dėl vykdomos rekonstrukcijos sumažėjo jo pralaidumas bei neliko galimybės gabenti didelių gabaritų bei sunkiasvorius krovinius.

Tam bus atidarytas Papelekio punktas, per kurį su Lietuvos automobilių kelių direkcijos leidimais galės būti vežami iki 5,6 m pločio ir neribojamo aukščio kroviniai.

Medininkų punkto rekonstrukcijos metu atsirado poreikis kitur nukreipti ir krovininių transporto priemonių srautus, todėl tuščioms transporto priemonėms atidaromas Tverečiaus punktas.

Šumsko punktas yra tame pačiame kelių tinkle ir kryptyje kaip Medininkų, todėl jo darbo atnaujinimas, tikimasi, sumažins lengvųjų automobilių srautus rekonstruojamame Medininkų punkte.

Tame pačiame trečiadienio Vyriausybės posėdyje numatyta galimybė per Lietuvą vykstančiais tranzitiniais traukiniais važiuoti ne tik Rusijos piliečiams, bet ir kitiems užsieniečiams. Visiems jiems išlieka ta pati sąlyga – užsieniečiai neturės teisės išlipti ir įlipti Lietuvos teritorijoje.

Vienu punktu praplėstas ir išimčių dėl užsieniečių atvykimo į Lietuvą sąrašas. Susisiekimo ministro leidimu užsieniečiai galės atvykti į Lietuvoje veikiančias mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą.

Taip pat Vyriausybė patikslino, kad ekipažų ir įgulų nariai, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, grįžtant ar atvykstant į Lietuvą gali neturėti atlikto tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo atsakymo tik tuo atveju, jei jų buvimo Lietuvos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.

Dar viena svarbi naujovė – grįžtant ar atvykstant į Lietuvą COVID-19 liga persirgusieji asmenys gali neturėti atlikto tyrimo jai nustatyti ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo atsakymo, jeigu nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo ar atvykimo į Lietuvą. Ankstesnis terminas buvo 90 dienų.