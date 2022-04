Dėl paramos Ukrainai – skandalas: rimtų, bet kol kas neįrodytų kaltinimų sulaukę vyrai juos neigia

Kaip praneša LNK, paramą reikia ne tik surinkti, bet ir nuvežti. Kartais – tiesiai į frontą. Vieni iš tai darančių – organizacija „Lukšų vyrai“. Ją įkūrė į atsargą išėjęs karys.

„Bedarbio pašalpa išeina dengti būsto paskolą, o pensija – mokėti alimentams. Visa kita mums duoda – maistą duoda, apgyvendinimą ukrainiečiai duoda“, – LNK teigė „Lukšų vyrų“ įkūrėjas Gintautas Mauricas.

Tačiau organizacija „Lukšų vyrai“ sulaukė rimtų kaltinimų, kad neva ukrainiečiams surinktus pinigus naudoja savo skoloms dengti.

„Savo tikslais naudoti paramai gautas lėšas. Tai yra faktas“, – teigė verslininkas Rimvydas Agurkis. Verslininkas teigia esą paramą renkantis G. Mauricas iki karo turėjo skolų, kurias dabar, anot jo, grąžino už ukrainiečiams suaukotus pinigus.

Tai yra melas.

„Prasidėjus karui, šis pilietis pasisiūlė skolą grąžinti. Su sąlyga – išrašyti sąskaitą už tas pasisavintas prekes viešajai įstaigai „Lukšų vyrai“. Tai ir buvo atlikta, iš „Lukšų vyrų“ buvo apmokėta sąskaita jo asmeninėms skoloms, padarytoms iki karo. Tai yra faktas“, – sakė R. Agurkis.

Feisbuke verslininkas rašė, kad kare būna visko – baisių dalykų, gražių pergalių ir didelių pralaimėjimų. „Kare taip pat būna netikrų rembo, nelabai vyrų, labai gabių pasipinigautojų bei daug velniai dar žino kokių dalykų būna kare. Apie netikrus didvyrius ir nelabai kokius vyrus, tai gal apibūdinimui naudosiu žodį „virai“. Susipažinkite – Marius Rembo Skripkiūnas. Lupasi nuo karo pradžios, daužo orkus tonomis desantinėj šturmo brigadoj, renka paramą ir šiaip žavinga bei charizmatiška asmenybė. Ane? Tai va, kad ne – šitas rembo, jeigu kur ir kariavo, tai nebent savo šlapiuose sapnuose. Ar turiu tai patvirtintų faktų? Turiu – Marius Skripkiūnas niekada niekur nekariavo ir orkų nežudė, – feisbuke dėstė R. Agurkis. – „Viras“ iš Lukšų – G. Mauricas. Šūdmalys kaip reta, cukrinio balso „duokit pinigų“ savininkas. Keletas faktų – iš organizacijai paaukotų pinigų dengia asmenines skolas. Turiu faktų? Turiu. Ukrainos saugumo tarnybą (SBU) vadina „tais gaidžiais“. Turiu faktų? Turiu. Bandė Lietuvoje rasti prieglobstį rusijos fsb‘ešniko šeimai (žmona ukrainietė). Turiu faktų? Turiu. Turi prisidaręs reikalų su aukojamais automobiliais, kurie vyko kariaut, bet kariaut nenuvyko. Turiu faktų? Turiu. Pradžiai rembo su „viru“ dirbo ranka rankon – vienas feikinius filmukus kūrė, kitas su filmukais „paramai“ pinigus rinko. Turiu faktų? Turiu. Kaip dėsningai būna su visais sukčiais, kurie nepasidalina, rembo su „viru“ taip susipliekė, kad šūdai po visą feisbuką taškėsi. Turiu faktų? Turiu.“

Jis tikino, kad ant šio jauko pakibo daugelis tautiečių ir ragino būti atsargiais ir aukoti atsakingai.

„Tai yra melas“, – į kaltinimus neva jis surinktą paramą naudoja savo reikmėms atkerta G. Mauricas. Tačiau jis neslepia, kad iš „Lukšų vyrų“ sąskaitos buvo atliktas pavedimas, bet ne jo asmeninei skolai padengti. Jis tikina, kad 700 eurų vienai įmonei pervesti už degalus ir transportą, susijusius su paramos ukrainiečiams pristatymu.

„Kurą transportui pilame iš paaukotų pinigų, nes kitaip nelabai išeitų iš savų. Lygiai taip pat dauguma mūsų vyrų: kiti atvažiuoja, pabūna dvi savaites ir važiuoja namo užsidirbti ir šeimai uždirbti pinigų ir vėl važiuoja atgal dirbti“, – teigė G. Mauricas.

Lietuvoje yra tų, kurie dovanoja visureigius, bet jų pristatyti Ukrainos kariuomenei bet kas negali – padeda Ukrainoje kovojantis Marius Skripkiūnas.

„Jeigu žmonės remia, tai turi remti tiesiai karius. Kurie sėdi taip kaip aš, tarkim, šarvuotyje“, – prieš mėnesį LNK kalbėjo M. Skripkiūnas.

M. Skripkiūnas sako turintis Ukrainos kariuomenės ir vyriausybės leidimus patekti į Ukrainos karinius dalinius.

Norima diskredituoti karinę pagalbą.

„Aprūpinimas mano ėjo asmeniniais pinigais. O kokia parama? Tai buvo iš Skirmanto Malinausko penki automobiliai. Iš Praeities žvalgo du automobiliai“, – sakė M. Skripkiūnas.

Bet įtarimai – ir dėl paaukotų mašinų pristatymo. „Aš noriu pasakyti, kad ne visa parama pasiekė, ir ne visai sąžiningai elgiasi ir toliau“, – teigė R. Agurkis.

Paramos rinkėjai ir neslepia – ne viskas pristatoma.

„Keliamos tokios pretenzijos, kad yra nepristatomi kažkokie kroviniai. Reikia turėti omenyje, kad tie savanoriai, kurie dirba karo sąlygomis, tai jie nėra kurjerių tarnyba. Yra karas. Mes patys esame vieną automobilį su visu kroviniu praradę“, – sakė režisierius Šarūnas Jasiukevičius, žinomas kaip Praeities žvalgas.

Verslininkas R. Agurkis metė rimtus įtarimus, tačiau kreipėsi ne į teisėsaugą. „Įrodymus perdaviau žurnalistams“, – sakė R. Agurkis.

„Paleidžia be jokių faktų: turim viską, bet nerodysime“, – situaciją įvertino Š. Jasiukevičius.

Kaltinimus paramos grobstymu jis vadina ne tik melu ir absurdu. „Mes šiuo metu kalbame apie kontekstą, kuomet Rusija įteikė pretenzijas Amerikai ir visam NATO blokui dėl karinės paramos Ukrainai. Rusija paleido gandus, kad Amerikos tiekiama ginkluotė iš Ukrainos iškeliauja kažkur kitur, yra platinama. Norima diskredituoti karinę pagalbą. Plačiame kontekste vystyti toliau šią istoriją tai yra visiškas propagandinis įrankis į Rusijos rankas“, – sakė teigė Š. Jasiukevičius.

„Aš dar kartą pasikartosiu: Rusijos Federacija suaktyvino savo bendradarbius“, – sakė savanoris M. Skripkiūnas. „Labai smagu girdėti“, – po tokių žodžių juokėsi R. Agurkis.

Ukrainos rėmėjai sako, kad materialinės naudos negauna ir jos net nesiekia. „Nė vienas iš mūsų organizacijos narių negauna atlyginimo. Mūsų logistikos bazei naudojame mano ne iki galo įrengtą butą“, – tikino G. Mauricas.

Portalas kauno.diena.lt kreipėsi į R. Agurkį, kaip jis sako, dėl turimų įrodymų. Buvo paprašyta pasidalyti įrodymais, plačiau pakomentuoti situaciją, atsakyti, ar dėl šios situacijos buvo kreiptasi į teisėsaugą. Jokio atsakymo nesulaukta.

Š. Jasiukevičiaus–Praeities žvalgas

Pirmiausia visiškai atsiriboju nuo istorijos turinio. Nenoriu nei teisinti, nei smerkti istorijos herojų, nes neturiu kada gilintis į tai ir ieškoti tiesos. Čia teisėsaugos darbas.

Iš daugiau kaip 20 metų viešųjų ryšių ir visuomenės informavimo darbo patirties turiu kelis pastebėjimus dėl pačios istorijos pateikimo aplinkybių. Šis istorijos pateikimas atitinka mažiausiai tris informacinės atakos požymius:

1. Paskelbta su prašymu plačiai dalintis informacija be jokių įrodymų. Publikacijos autorius monologu pats sau patvirtina, kad įrodymų turi, tačiau jų nepateikia. Kaltinimus meta labai rimtus ir sako, kad įrodymai bus vėliau. Klasikinis juodųjų viešųjų ryšių triukas išmesti į eterį teaser su tikslu pritraukti susidomėjimą, pažadant įrodymus pateikti vėliau. Mažiausiai du žiniasklaidos „išėjimai“ garantuoti. Du – geriau nei vienas visą informaciją pateikiant vienu metu.

2. Informacija pateikta ne teisėsaugai, o žiniasklaidai. Akivaizdu, kad tikslas yra ne tiesos ieškojimas ir teisingumo atstatymas, o kuo platesnis skandalas. Kai pavogs dviratį, irgi greičiausiai skelbs žiniasklaidai, o ne policijai.

3. Informacija, mano nuomone, perduota vienai neobjektyviausių žiniasklaidos atstovių.

Visa tai reikia vertinti platesniame kontekste. Kodėl anksčiau žinoma informacija buvo išmesta į eterį vos po kelių dienų, kai Rusija pateikė pretenzijas NATO dėl karinės paramos Ukrainai? Kai Rusijos propagandos mašina pradėjo juodųjų viešųjų ryšių kampaniją, platindama nepagrįstą informaciją apie neva tai per Ukrainą „nutekančius“ ginklus į kitas valstybes. Kodėl prisireikė diskredituoti Lietuvos paramą Ukrainai būtent tokiu laiku?

Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad du asmenys tarytum susiejami į vieną istoriją, nors taip nėra. Vienam iš jų metami rimti kaltinimai pažeidus įstatymus, kitam pretenzija, kad jis neatitiko Rembo įsivaizduojamų lūkesčių. Sutikite, kad kaltinimai absurdiški. Tuoj paaiškinsiu, kodėl tai daroma. Kuo ilgiau bus bandoma atsimušti nuo absurdiškų kaltinimų, tuo ilgiau istorija bus tąsoma žiniasklaidos. Tuo sunkiau paskui bus atsiplauti. Be to, jei vienas iš istorijos herojų įrodys, kad, tarkim, jis yra rembo, tai jam vis tiek liks reputacinė dėmė dėl sukurtos sąsajos su kitu žmogumi. Žodžiu, jei nepavyks diskredituoti tiesiogiai, bus galima diskredituoti per sąsajas su prastos reputacijos žmogumi.

Kažkas sukūrė ir įdavė Rusijos propagandos mašinai į rankas įrankį. Klausimas tik – ar tikrai netyčia?