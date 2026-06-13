Opoziciniai konservatoriai rinksis į tarybos posėdį, aptars politinę padėtį, savivaldos rinkimus

„Aptarsime politinę padėtį. Natūralu – fotografija procesų, vykstančių šiandien Lietuvoje, naujos koalicijos formavimasis, TS-LKD siūlymai Lietuvai gynybos ir kitose srityse“, – BNS posėdžio išvakarėse sakė partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Be kita ko, konservatoriai posėdyje turėtų tvirtinti 12 kandidatų į merus. Partijos lyderio teigimu, didieji miestai kandidatus kels rudenį, tačiau Šiauliai ir kiti rajonai juos tvirtins jau šeštadienį.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasario–kovo mėnesiais.
Tarybos posėdyje taip pat bus diskutuojama apie konservatorių pasiūlymus demografijos problemoms spręsti.
„Esame didelį darbą padarę su analize, kodėl mes esame su gimstamumu tokioje situacijoje ir ką reikėtų daryti, tai mes dabar daugiau apie tai bendruomenėje padiskutuosime ne viešai, o po to jau pristatymą darysime artimiausiomis savaitėmis“, – nurodė L. Kasčiūnas.
TS-LKD šiuo metu yra didžiausia opozicinė partija, Seime ji turi 28 atstovus.
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