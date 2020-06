Nyderlandai nuo birželio vidurio atidaro sienas 12 ES šalių, įskaitant Lietuvą

„Nyderlandai nuo birželio 15-osios atidarys savo sienas dalies Europos šalių piliečiams. Iki šiol valdžios institucijos pasirinko 12 ES valstybių, kuriuose užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičiai yra mažiausi, tačiau iki liepos 5 dienos į sąrašą bus įtrauktos dar 16 šalių“, – rašo leidinys.

Jo žiniomis, pirmajame etape Nyderlandai atvers sienas Lietuvai, Latvijai, Estijai, Belgijai, Vokietijai, Liuksemburgui, Čekijai, Portugaljai, Slovėnijai, Kroatijai, Bulgarijai, taip pat Italijai.

Vėliau sąrašas galėtų būti papildytas Prancūzija, Islandija, Lichtenšteinu, Austrija, Ispanija, Šveicarija, Kipru, Suomija, Vengrija, Airija, Malta, Norvegija, Lenkija, Rumunija, Graikija ir Slovakija.

„Kalbant apie Daniją, Švediją ir Jungtinę Karalystę, šių šalių piliečiai artimiausiu metu negalės lankytis Nyderlanduose. Valdžia neribotam laikui atidėjo sprendimo priėmimą. Sienų atidarymas priklausys nuo epidemiologinės situacijos šiose valstybėse“, – pažymėjo „Dutch News“.

Anot leidinio, turistai, kurie lankysis Nyderlanduose nuo birželio 15 dienos, turi būtinai laikytis visų sanitarinės saugos priemonių. Be to, jiems reikės iš anksto užsisakyti vietą viešbutyje ar svečių namuose: be patvirtintos rezervacijos jie galės būti neįleisti pasienyje.

Nyderlandų turizmo valdyba (NBTC) prognozuoja, kad užsienio turistų skaičius šalyje šiais metais sumažės 60 proc., palyginti su praėjusiais metais.

„Nepaisant sienų atidarymo, turizmo pramonė smarkiai nukentėjo per krizę. Todėl kartu su turizmo pramonei paremti skirtomis priemonėmis rengiame turizmo atkūrimo planą“, – NBTC pirmininką Josą Wrankeną (Josą Vrankeną) cituoja leidinys.

J. Wrankenas pridūrė, kad apie 40 proc. užsienio turistų į Nyderlandus atvyksta iš Vokietijos ir Belgijos.

Nyderlandai kovo 19 dieną uždarė šalies sienas visų valstybių, išskyrus ES nares, piliečiams. Aplankyti šalį buvo galima tik esant neatidėliotinam reikalui, vykdant diplomatinę misiją, taip pat būtiniausių profesijų atstovams, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros specialistams ar transporto sektoriaus darbuotojams.