Nuo šiol seksualinį smurtą patyrę vaikai gaus ne tik pirminę psichologo pagalbą

Kaip teigiama pranešime, esant poreikiui, pagalba bus taip pat teikiama vaiko tėvams ar globėjams, ugdymo įstaigoms.
Pasak Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Ritos Grigalienės, nuo seksualinio smurto nukentėję vaikai išgyvena didžiulę traumą, paveikiančią jų pasitikėjimą savimi ir aplinka, tad labai svarbu jiems suteikti visą reikiamą pagalbą laiku.
„Iki šiol seksualinį smurtą patyrusiems vaikams vaiko teisių gynėjai teikdavo pirminę pagalbą, tačiau tęstinės pagalbos tekdavo ieškoti savarankiškai. Deja, bet specialistų, kurie dirba su tokiomis sunkiomis ir sudėtingomis traumomis nėra daug. Tad žmonės galėjo susidurti su sunkumais, siekiant gauti pagalbą ar gaudavo ją pavėluotai. Tad šis pokytis labai svarbus ir reikalingas, juo užtikrinama, kad seksualinį smurtą patyrę vaikai gautų kokybišką ir savalaikę pagalbą“, – pranešime cituojama R. Grigalienė.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos teigimu, į tęstinės pagalbos paketą įtraukta 20 psichologinių ir psichoterapinių konsultacijų galimai seksualinį smurtą patyrusiam vaikui. Tiek pat konsultacijų bei tolimesnės pagalbos planą dabar galės gauti ir vaiko artimieji.
Pabrėžiama, jog sudėtingais atvejais, pagalbos teikimas bus tęsiamas tiek, kiek reikės vaikui, jei pagalbos teikimo metu vaikui sueis 18 metų – pagalba nenutruks.
„Diegdami šias naujoves Lietuvoje vadovaujamės tarptautiniais Barnahus standartais, numatančiais kaip turėtų būti teikiama pagalba nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Tad labai svarbu, kad didėja ne tik pagalbos prieinamumas galimai smurtą patyrusiam vaikui bei jo artimiesiems, tačiau dirbama ir su visa bendruomene, kurioje vaikas auga, mokosi ir praleidžia daug laiko“, – teigė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.
Konsultacijos galės vykti tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. Naujame pagalbos nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams plane numatytos ir individualios konsultacijos mokykloms ar kitoms įstaigoms, kuriose nukentėję vaikai mokosi, lanko būrelius.
Įstaigoms bus suteikiamos gairės kaip elgtis ir kalbėtis apie seksualinį smurtą su kitais bendruomenės nariais, kaip apsaugoti ir smurtą patyrusį vaiką, ir galimai smurtavusį vaiką nuo pakartotinio emocinio traumavimo, patyčių bei kitų neigiamų patirčių, plačiau pasklidus žiniai apie įvykį.
