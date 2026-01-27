Nuo privalomų egzaminų atleidžiami abiturientai galės pretenduoti į aukštąsias mokyklas

„Siekiant užtikrinti visiems lygias galimybes pretenduoti į aukštąsias mokyklas, nuo 2026 metų priėmimo į aukštąsias mokyklas reguliavimas yra pakeistas. Abiturientai, kurie dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, dėl sveikatos būklės, yra atleidžiami nuo privalomų valstybinių brandos egzaminų, galės pretenduoti į aukštąsias mokyklas“, – rašoma ministerijos pranešime.
Tai reiškia, kad abiturientams, nelaikiusiems vieno ar kelių egzaminų, kaip ir atleistiesiems nuo visų egzaminų, nebus taikomi minimalūs priėmimo reikalavimai. Tai papt nebus reikalaujama būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirinktą.
Anot ŠMSM, vietoje nelaikyto egzamino įvertinimo bus įskaitomas perskaičiuotas atitinkamo dalyko metinis pažymys. Skaičiuojant konkursinį balą bus imamas stojančiajam palankiausias variantas.
BNS skelbė, jog Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, išnagrinėjusi atvejį, kai dėl savo negalios nuo vieno iš privalomų brandos egzaminų atleistas abiturientas nebuvo priimtas į universitetą, konstatavo, jog dabar galiojanti priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka yra diskriminacinė.
Minėtas abiturientas pateikė dokumentus studijuoti keliose aukštosiose mokyklose, tačiau nesėkmingai, kadangi priėmimo sistemoje LAMA BPO mokinio kandidatūra buvo pažymėta kaip netinkama. To priežastis – jo atestate nebuvo žymos apie atleidimą nuo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pradėjus tyrimą, ŠMSM paaiškino, kad vadovaujasi Mokslo ir studijų įstatymu bei jį lydinčiais teisės aktais. Juose numatoma, kad stojant į aukštąsias mokyklas vietoje nelaikytų egzaminų gali būti užskaitomi metiniai pažymiai. Tiesa, paaiškėjo, kad ši nuostata galioja tik atleistiems nuo visų valstybinių egzaminų asmenims.
