 Naujausia orų prognozė: bus lietaus, kai kur – perkūnija

Naujausia orų prognozė: bus lietaus, kai kur – perkūnija

Per trumpą laiką – daugiau nei 3 tūkst. žaibų išlydžių
2026-06-12 06:44 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę.

Ketvirtadienio audros padariniai.
Ketvirtadienio audros padariniai. / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

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„Remiantis 19 val. duomenimis, Lietuvoje užfiksuota virš 3 tūkst. žaibų išlydžių, o daugiausia prilijo Utenoje (33,1 mm, t. y. beveik pusė mėnesio normos) ir Molėtuose (29,3 mm arba 42 proc. normos)“, – ketvirtadienio vakarą kai kurias vietoves užklupus audrai skelbė meteorologai.

Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Birželio 11 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 24 cm per parą. Numatomas vandens lygio kilimas. Žymesnis kilimas – rytinėje šalies dalyje.

Vandens temperatūra upėse 9–21, ežeruose – 16–21, Kuršių mariose – 16–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 laipsnių ir daugiau.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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