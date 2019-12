NATO bataliono specialistai treniravosi gabenti karines atsargas į Lietuvą

Tai – Europos Sąjungos PESCO projekto kontekste vykusios logistikos pratybos, kurias surengė Lietuvoje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės ir Lietuvos kariuomenės logistikos specialistai.

Pratybų metu karinė technika ir atsargos buvo pakraunamos į vagonus Vokietijoje ir geležinkeliu pervežtos į Lietuvą. Šių mokymų tikslas – treniruoti ir supaprastinti Europos Sąjungos ir NATO valstybių pajėgoms karinio tranzito procedūras, siekiant greičiau ir laisviau judėti Europoje gabenant aprūpinimo krovinius, kas būtų itin svarbu tuo atveju, jeigu reikėtų stiprinti Baltijos šalių gynybinius pajėgumus.

Traukiniu atvežtas krovinys buvo nukrautas nuo traukinio vagonų ir gabenamas iki logistikos centro Ruklos miestelyje, kuriame dislokuota ir Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ bei jai priskirtas NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės vienetas.

Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas (angl. Permanent Structured Cooperation, PESCO) – tai ES Lisabonos sutartimi paremta bendradarbiavimo platforma, kurioje dalyvaujančios 25 ES šalys siekia vystyti savo karinius pajėgumus. Šis karinių krovinių pervežimas buvo atliktas Vokietijos vadovaujamo PESCO projekto „Logistikos centrų tinklas Europoje ir parama operacijoms“ (angl. Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations) rėmuose, kuriuo siekiama vystyti logistinių centrų tinklą ES teritorijoje ir tobulinti karinių atsargų tranzito procedūras, trumpinti aprūpinimo laiką.

Šiuo metu PESCO programos rėmuose vystomi 48 įvairūs projektai, susije su programoje dalyvaujančių šalių gynybinės galios stiprinimu. Į PESCO projektą „Logistinių centrų tinklas Europoje ir parama operacijoms“ įsitraukę 15 Europos Sąjungos šalių, iš kurių koordinatoriaus vaidmenį atlieka Vokietija, keturios šalys yra stebėtojos. Lietuva savo ruožtu yra inicijavusi PESCO kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų projektą ir jam vadovauja.