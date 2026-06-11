Mirė visuomenininkas, architektas, lietuvybės puoselėtojas Arvydas Barzdukas

„Arvydas savo darbais ir pasišventimu rodė pavyzdį, kaip mylėti šeimą ir Tėvynę, puoselėti lietuviškas tradicijas ir sąžiningai tarnauti kilniems tikslams. Jo gyvenimas buvo prasmingos tarnystės Lietuvai ir lietuvybei pavyzdys. Jo darbai, idėjos, įsipareigojimas lietuvybei, energija ir domėjimasis atsiveriančiomis galimybėmis išliks jį pažinusių atmintyje ir įkvėps ateities kartas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo JAV lietuvių bendruomenė.
Paskelbtame įraše A. Barzdukas minimas kaip vienas aktyviausių bendruomenės veikėjų.
„Jis buvo JAV lietuvių bendruomenės Tarybos narys ir sekretorius, krašto valdybos narys, Visuomeninių reikalų tarybos narys, JAV lietuvių bendruomenės Įstatų ir taisyklių komiteto narys, Pietryčių apygardos pirmininkas bei Vašingtono lietuvių bendruomenės valdybos narys“, – skelbiama įraše.
Taip pat pažymima, kad ypatingą vietą jo veikloje užima 1989 m. Vašingtone įsteigta JAV lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos raštinė, padėjusi garsinti organizacijos balsą JAV politikų gretose.
„Arvydo Barzduko iniciatyva įkurta įstaiga tapo svarbiu lietuvių bendruomenės balsu JAV sostinėje ir reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos laisvės siekių pristatymo JAV politikams bei administracijos atstovams. Tai buvo pirmasis institucinis JAV lietuvių bendruomenės žingsnis organizuotai atstovauti Lietuvos interesams Vašingtone“, – teigiama bendruomenės įraše.
Nurodoma, kad už nuopelnus puoselėjant lietuvybę užsienyje bei pasaulio lietuvių ryšių stiprinimą Arvydas Barzdukas buvo apdovanotas Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos (URM) garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“.
Galiausiai atkreipiamas dėmesys, kad A. Barzdukas aktyviai dalyvavo amerikietiškų sporto organizacijų veikloje, buvo kvalifikuotas nacionalinio lygio plaukimo varžybų teisėjas, 1996 m. teisėjavo olimpinių žaidynių atrankos varžybose bei JAV čempionatuose.
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