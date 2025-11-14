Mirė viena iš organizacijos „Blue/Yellow“ pradininkių

Apie jos netektį penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Blue/Yellow“ atstovai, pažymėję J. Sližytės reikšmingą indėlį, kuriant organizaciją.
„ Jūratė buvo tarp tų, kurie 2014 m. pradžioje padėjo pamatus mūsų neformaliam judėjimui, kuris vėliau išaugo į „Blue/Yellow“ organizaciją, teikiančią pagalbą Ukrainai. Nors Jūratė nedalyvavo vėlesnėje organizacijos veikloje, jos indėlis į „Blue/Yellow“ istoriją yra svarbus ir vertinamas“, – savo paskyroje rašė organizacija.
J. Sližytė gimė 1967 metais Kaune, mokėsi Kauno J. Naujalio meno mokykloje, studijavo meno pedagogiką bei pramoninę grafiką.
1990 m. buvo apdovanota „Artists Unlimited" stipendija Bielefelde, Vokietijoje, kur įvyko jos pirmoji paroda, nuo 2006 m. buvo Vokietijos dailininkų sąjungos nare.
Menininkė yra dalyvavusi daugiau nei 40 grupinių parodų bei surengusi 8 personalines parodas.
