Mirė Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys

„Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, artimuosius, kolegas ir visus, kuriems teko jį pažinoti“, – rašoma pirmadienį savivaldybės socialiniame tinkle „Facebook“ patalpintame įraše.
Zarasuose gimęs R. Podolskis buvo politikas, visuomenininkas, verslininkas, Darbo partijos Zarasų rajono skyriaus narys, šio skyriaus pirmininkas.
2007–2011, 2011–2012 ir nuo 2023 metų R. Podolskis ėjo Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas.
2013 metais politikas buvo nuteistas dėl rinkėjų papirkimo organizavimo per Seimo rinkimus.
