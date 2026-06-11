Mindaugas Sinkevičius: demokratai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas

„Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga išlaiko savo pozicijas. Toks yra planas ministrų kabineto prasme“, – žurnalistams po ketvirtadienio vakarą vykusių derybų teigė M. Sinkevičius.
„Su demokratais „Vardan Lietuvos“ priartėjome prie principinio susitarimo, kad jų atsakomybės sritys ir atsiųsti pareigūnai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas“, – akcentavo jis.
Vis tik, politikas nenorėjo detalizuoti, kurios ministerijos atiteks demokratams „Vardan Lietuvos“.
„Čia yra šiek tiek manevro laisvės“, – dėstė M. Sinkevičius.
„Valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga taip pat pažymėjo, kad partijai pavyko išlaikyti „status quo“ dėl ministerijų pasiskirstymo.
„Dėl ministerijų, dėl mūsų atstovavimo sričių tikrai turbūt yra mažiausiai klausimų ar abejonių, niekas čia labai nepasikeitė“, – žurnalistams sakė jis.
Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms kol kas tebevadovauja „aušriečių“ deleguoti ministrai. Tačiau keičiantis koalicijai šios kėdės atsilaisvins. Žiniasklaida skelbė, esą aplinkos ministru demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomiliną, o žemės ūkio ministru – Seimo narį Kęstutį Mažeiką.
Be to, žiniasklaida skelbė, kad per derybas demokratai gali siekti Energetikos ministerijos, o jai vadovauti deleguotų Luką Savicką. Šiuo metu ministerijai vadovaujantis Žygimantas Vaičiūnas sako tokių indikacijų neturintis.
Vis tik, dar prieš susitikimą paklaustas, ar kaip trečioji ministerija demokratams „Vardan Lietuvos“ galėtų atitekti Energetikos ministerija, M. Sinkevičius teigė, kad „socialdemokratai mano kitaip“.
Derybas tikisi užbaigti kitos savaitės viduryje
Pasak M. Sinkevičiaus, ketvirtadienį vykusių derybų metu pavyko išskirti tris prioritetines būsimo koalicinio susitarimo sritis.
„Padarėme esmingą pažangą. Artėjame prie koalicijos sutarimo ir turinio prasme. (...) Sutarėme dėl temų, kurios mus artina, kurios yra prioritetinės. (...) Išskyrėme tris sritis, kurios šios koalicijos formate bus prioritetinės: (...) šeimos politika, norime sukurti sistemą ir aplinkybes, kad vaikų susilaukiančios šeimos neprarastų savo pajamų, dėl dabartinės galiojančios sistemos vaiko gimimas dažnai reiškia tam tikras lubas, į kurias atsiremiama“, – dėstė politikas.
„Kalbėjome apie saugumo dedamąją, oro gynybą. (...) Turinyje bus daugiau medžiagos, turinys bus šlifuojamas ir rytoj ir tikimės, kad per rytojų jis bus baigtas. Jis neapima vien prioritetinių sričių, apima daugiau“, – akcentavo jis.
Todėl, pasak LSDP lyderio, derybas tikimasi užbaigti kitos savaitės viduryje.
„Yra principinių sutarimų ir dėl atsakomybių sričių pasidalijimo (...). Klausimas dar nėra finalizuotas (...). Tikimės tą darbą galutinai finalizuoti kitos savaitės pradžioje, toks yra ketinimas“, – tikino M. Sinkevičius
„Politinė intuicija man sako, kad šios koalicijos derybas užbaigsime kitos savaitės viduryje“, – pridūrė jis.
Veryga sako, kad koalicija susitiks reguliariai
„Valstiečių“ vedlys pažymėjo esantis patenkintas derybomis ir tuo, kad rastas sutarimas svarbiausiais programiniais klausimais.
Politikas taip pat tikino, kad aptarti ir darbiniai klausimai, koalicinio darbo organizavimas, numatant, kad daugiau klausimų bus derinama koalicinės tarybos formatu, reguliariuose susitikimuose bent kas dvi savaites.
„Tai bus labai reguliarūs susitikimai, pasitarimai, kad po nebūtų priekaištų, kad kažkas kažko nežinojo“, – aiškino jis.
Į derybas kvietė finansų ministrą
Be to, į ketvirtadienį vykusias derybas M. Sinkevičiaus iniciatyva buvo pakviestas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Finansų ministrą pasikviečiau, čia buvo mano iniciatyva, kad ministras, kuriam tenka dėlioti biudžetą, žinotų, apie ką mes kalbame. Tie politiniai siekiai ir tikslai, kuriuos brėžiame kaip savo politinę darbotvarkę, konvertuosis į finansinius įsipareigojimus biudžete. Geriausiai finansinę padėtį šalyje žino finansų ministras ir, tikriausiai, mūsų kartais ambicingus planus gali pristabdyti“, – dėstė LSDP lyderis.
„Nelabai jam sekėsi (pristabdyti – ELTA). Vienam prieš dvidešimt – sudėtinga“, – pridūrė jis.
Sutarta sutartyje pakeisti formuluotę dėl Kinijos
LVŽS pirmininkas A. Veryga taip pat teigia, kad ketvirtadienį buvo sutarta keisti ankstesnėje koalicinėje sutartyje įrašytą formuluotę dėl Kinijos.
„Pamatysite tą formuluotę, bet mes jau šiandieną pirmoje dienos pusėje, kai sėdėjome darbiniame formate, mes jau radome praktiškai formuluotę ir sprendimą, kuris taip, kaip suprašytas, tiko mums visiems“, – žurnalistams sakė A. Veryga.
Pasak jo, nauja formuluotė šiek tiek kitokia nei iki šiol galiojusioje koalicijos, kurioje dirbo ir „Nemuno aušra“, sutartyje.
Ankstesniame dokumente buvo numatyta „atkurti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio lygio, koks jis yra ir kitose ES valstybėse“.
Šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
(be temos)
(be temos)
(be temos)