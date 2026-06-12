Meteorologai – apie audrą: pasidalijo žemėlapiu ir įvardijo, kur buvo baisiausia

Ketvirtadienio dieną protarpiais palijo, vietomis smarkiai. Daug kur, daugiausia Rytų Lietuvoje, griaudėjo perkūnija, vietomis krito kruša. Vėjo gūsiai vietomis siekė iki 15–21 m/s (dalyje vietovių vėjas galėjo būti ir stipresnis). Aukščiausia oro temperatūra buvo labai nevienoda: Vakarų Lietuvoje siekė vos 13–18, kitur šalyje 19–24, o rytiniame šalies pakraštyje įkaito iki 25–28 laipsnių. Šiandien naktį vietomis trumpai palijo. Žemiausia oro temperatūra 7–13 laipsnių.
Ketvirtadienį nuo 9.30 iki 19.32 val. (per maždaug 10 valandų) Lietuvoje buvo užfiksuoti 3242 žaibų išlydžiai.
„Ten, kur žaibavo, daugiausia potencialiai praslinko smarkiausia audra (smarkiai palijo, galėjo iškristi kruša, buvo nuversti ar nulaužti medžiai, dingo elektra ir kt.)“, – feisbuke rašė meteorologai.
Per ketvirtadienio dieną gausiausiai palijo:
Utenoje – 33,1 mm;
Molėtuose – 29,3 mm;
Plungėje – 23,2 mm;
Mažeikiuose – 20,1 mm;
Skuode – 19,7 mm;
Rietave – 19,1 mm;
Šalčininkuose – 19,1 mm.
Kaip rodė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atjungimų žemėlapis, penktadienio rytą elektros dar neturi apie 1,2 tūkst. vartotojų. Iš viso elektros tiekimo sutrikimus patyrė apie 12 tūkst. namų ūkių.
Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra 15–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio kilimas, vakarinėje dalyje, vietomis, iki 61 cm per parą. Numatomas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 16–20, Baltijos jūroje – 16–18 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių temperatūra.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
(be temos)