 Meras papasakojo, kas vyksta Utenoje

Meras papasakojo, kas vyksta Utenoje

„Man siunčia nuotraukas“
2026-05-21 17:17
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas sako, kad ketvirtadienio pavakarę dėl oro pavojaus buvo įjungtos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) bei savivaldybės sirenos. Pasak jo, gyventojai vyksta į priedangas.

<span>Meras papasakojo, kas vyksta Utenoje</span>
Meras papasakojo, kas vyksta Utenoje / P. Peleckio/BNS nuotr.

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„Gyventojai eina į priedangas, darželiuose esantys vaikai vedami į saugias vietas, Jeigu atvyko tėvai, jie turi būti kartu. Man siunčia nuotraukas, matyti, kad priedangose prisirinko nemažai žmonių“, – Eltai sakė Birštone šiuo metu esantis M. Kaukėnas.

Meras teigė, kad šiuo metu yra išvykęs į renginį su kitais šalies merais, todėl situaciją Utenoje stebi administracijos direktorius.  

„Turime 314 daugiabučių, kur gyventojai gal eiti į rūsius, jau anksčiau buvo platinami žemėlapiai, informacija, kur yra priedangos“, – teigė meras.

Kaip skelbta, ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.

Apie tai, kad, pirminiais duomenimis, į Lietuvos oro erdvę įskrido du objektai paskelbė ir prezidentas Gitanas Nausėda.

Gyventojams išsiųsti pranešimai, įjungtos sirenos.

Utenos rajono gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų.

Šiame straipsnyje:
Utena
oro pavojus
Utenos rajono meras
Marijus Kaukėnas

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Komentarai

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Iš bunkerio
Visas miestas užtrietas, pušynėlyje kabo aibė pritriestų trūsikų. Kurios buvo su stringais tai bėgo aptriestom blauzdom. Taip kad stringai netinka karo atvejiu. Geriausi kur buvo anksčiau su prailgintom šlaunym ir gale gumos, tryda neištekės namo parsineši
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0
tikrai
baikit žmones gąsdint, baikit kelt paniką
3
0
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