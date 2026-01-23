Žemaitaičio susitikimuose tęsiasi chaosas: jau dirba ir apsaugos darbuotojai

R. Žemaitaičio susitikime su rinkėjais ir vėl dalyvavo ne tik jo šalininkai, bet ir protestuotojai. Pastarieji konfliktavo ir tarpusavyje. Susitikime dalyvavo apie 200 žmonių.
„Pamėginkite nereaguoti į žmones, kurie labai prisideda prie mūsų „Nemuno aušros“ reklamavimo, prie mūsų vardo didesnio populiarumo, esame jiems labai dėkingi. Nereaguokite, dar kartą prašau. Nereaguokite“, – atvykusius į susirinkimą ragino „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Negana to, pastate suveikė ir priešgaisrinė signalizacija. Vienas iš protestuotojų ypač aktyviai reiškė savo nuomonę apie R. Žemaitaičio antisemitizmą.
Panevėžyje jau dirbo apsaugos darbuotojai. Apie juos R. Žemaitaitis svarstė po incidento Vilkaviškyje, kur pats panaudojo jėgą prieš protestuotoją.
„Jeigu reikės, tai ir apsaugą nusisamdysime. Žmones reikia apsaugoti. Aš tai kaimo vaikis, įpratęs – apsistumdydavome tais senais laikais“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Panevėžio policija gavo ir iškvietimą, kad trukdoma vesti susirinkimą.
„R. Žemaitaičiui svarbiausia – antraštės. Jam reklama, puolimai, viskas yra deguonis. Jam to reikia, bet, manau, kad Lietuvos policija ir teisėsauga turėtų užtikrinti, kad tokių incidentų nebūtų“, – komentavo politologas Kęstutis Girnius.
Dviem panevėžiečiams pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Ne visur R. Žemaitaitį priima. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka atsisakė suteikti patalpas ir nusprendė apskritai nepriimti jokių politikų.
„Nuliūdau, kad tokie susitikimai ir toks formatas dabar tampa norma, kad visi tie susitikimai yra tokie. Ir šiek tiek nurimau, kad tai įvyko ne bibliotekos kontekste“, – sakė Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Greta Kėvelaitienė.
Penktadienį R. Žemaitaitis turėjo vykti į Kazlų Rūdą, tačiau miesto meras Mantas Varaška leidimą atšaukė. Jis teigia, kad leidimo toms pačioms patalpoms paprašė kitas Seimo narys – Artūras Skardžius.
„Ir Vilkaviškyje matėme, ir Panevėžyje prasidėjo iš visų pusių eskaluojami neramumai – fiziniai, emociniai konfliktai. Nepalaikau nė vienos pusės: nei R. Žemaitaičio priešininkų, nei jo šalininkų“, – teigė Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
Po to, kai R. Žemaitaitis pats stumdėsi Vilkaviškyje, prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
„Reikia leisti žmonėms pasisakyti, leisti išreikšti priekaištus R. Žemaitaičiui, bet negalima visko baigti tik tuo. Vis dėlto jis turi teisę pasakyti, ką nori pasakyti, nepaisant to, kaip neįdomu ar atgrasu tai bebūtų“, – pabrėžė politologas K. Girnius.
Taip pat prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimo neteisėto duomenų rinkimo. Pareiškimą pateikė visuomenininkas Andrius Tapinas, teigdamas, kad „aušriečiai“ susitikimuose galimai neteisėtai renka dalyvių, taip pat ir nepilnamečių, asmens duomenis. „Aušriečiai“ šiuos kaltinimus neigia.
